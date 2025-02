Was ist Reduzierung der Dimensionalität?

Die latente semantische Analyse (LSA) ist eine Form der SVD, die auf Textdokumente angewendet wird. LSA basiert im Wesentlichen auf dem Prinzip, dass sich die Ähnlichkeit zwischen Wörtern in dem Ausmaß manifestiert, in dem sie in Unterräumen oder kleinen Sprachproben gemeinsam vorkommen.13 LSA wird verwendet, um die Sprache der emotionalen Unterstützung durch medizinisches Personal zu vergleichen, um für optimale rhetorische End-of-Life-Praktiken zu argumentieren.14 Andere Forschungsarbeiten verwenden LSA als Metriken zur Bestätigung der Erkenntnisse und der Wirksamkeit anderer maschineller Lerntechniken.15