Wenn Sie sich eingehender mit der linearen Diskriminanzanalyse mit Python befassen und die scikit-learn-Bibliothek (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) nutzen möchten, können Sie dieses Tutorial erkunden Lernen Sie Klassifizierungsalgorithmen mit Python und scikit-learn in watsonx. Das Tutorial hilft Ihnen bei den Grundlagen der Lösung eines klassifikationsbasierten maschinellen Lernproblems mit Python und Scikit-Learn (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) (auch bekannt als sklearn).

Für die Schritt-für-Schritt-Anleitung importieren Sie zunächst die erforderlichen Python-Bibliotheken, um mit dem Iris-Datensatz zu arbeiten, führen eine Datenvorverarbeitung durch und erstellen und bewerten Ihr LDA-Modell:

<Python code snippet>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

Wenn die Bibliotheken nicht installiert sind, können Sie dies mit pip install beheben.

Sehen Sie sich auch diese Scikit-Learn Dokumentation (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) für einen Überblick über wichtige Parameter, Attribute und allgemeine Beispiele für Python-Implementierungen mit sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.