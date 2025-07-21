Was ist ein vortrainiertes Modell?

Modelltraining „lehrt“ ein maschinelles Lernmodell, die Leistung anhand eines Trainingsdatensatzes von Beispielaufgaben zu optimieren, die für spätere Anwendungsfälle relevant sind. Diese Trainingsdaten müssen realen Problemen ähneln, mit denen das Modell konfrontiert wird, damit es die Muster und Beziehungen der Daten erlernen kann, um genaue Vorhersagen über neue Daten zu treffen.

Dieser Lernprozess umfasst die Anpassung der Parameter eines Modells sowie der Gewichtungen und Verzerrungen in den mathematischen Funktionen, die den Algorithmen des maschinellen Lernens zugrunde liegen. Solche Anpassungen sollen zu genaueren Ausgaben führen.

Mathematisch gesehen besteht das Ziel dieses Prozesses darin, eine Verlustfunktion zu minimieren, die den Fehler der Modellausgaben quantifiziert. Wenn die Ausgabe unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, gilt das Modell als „trainiert“. Beim Reinforcement Learning ist das Ziel umgekehrt: Die Parameter des Modells werden optimiert, um eine Belohnungsfunktion zu maximieren, anstatt eine Verlustfunktion zu minimieren.

Das Modelltraining beinhaltet einen Zyklus, in dem Daten gesammelt und vorverarbeitet, diese Trainingsdaten in das Modell eingespeist werden, der Verlust gemessen, Parameter optimiert und die Leistung anhand von Validierungsdaten getestet wird. Dieser Workflow wird wiederholt, bis zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Das Training kann auch die Anpassung von Hyperparametern beinhalten – strukturelle Entscheidungen, die den Lernprozess beeinflussen, aber selbst nicht „lernfähig“ sind – in einem Prozess, der als Hyperparameter-Tuning bezeichnet wird.