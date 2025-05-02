Was ist Hugging Face?

Vor Hugging Face waren die leistungsstärksten Modelle für die Menschen oft schwer zu bedienen, da sie spezielles Fachwissen und massive Computerressourcen erforderten. Durch die Bereitstellung von Open-Source-Lösungen für die Tools wurde die Verwendung dieser Modelle mit dem gesamten erforderlichen Code und der gesamten Dokumentation benutzerfreundlicher. Dies ermöglichte Forschern, Studenten und Startups zu experimentieren und zu entwickeln, was die Innovation weltweit massiv beschleunigte. Nach Hugging Face konnten die Entwickler problemlos Wissen austauschen und von den Bemühungen der anderen profitieren, so dass sie gemeinsam bessere Modelle erstellen konnten.

Dieser Schwerpunkt auf Open Source ermutigte auch größere Unternehmen, ihre Arbeit zu teilen, so dass das gesamte Ökosystem davon profitieren konnte. Microsoft hat Modelle von Hugging Face in seine Azure-Dienste integriert und bietet damit Unternehmenskunden direkten Zugang zu modernsten KI-Tools. In ähnlicher Weise hat NVIDIA mit Hugging Face zusammengearbeitet, um das Modelltraining und die Inferenz für GPUs zu optimieren und die Skalierung von Deep-Learning-Workflows auf große Datensätze zu unterstützen.