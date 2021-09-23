Was ist eine Monte-Carlo-Simulation?

Unabhängig davon, welches Tool Sie verwenden, umfasst das Monte-Carlo-Verfahren drei grundlegende Schritte:

Erstellen Sie das Vorhersagemodell, indem Sie zwei Aspekte identifizieren: zum einen die abhängige Variable, die vorhergesagt werden soll, zum anderen die unabhängigen Variablen, die die Vorhersage beeinflussen. Letztere sind auch als Input-, Risiko- oder Vorhersagevariablen bekannt. Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der unabhängigen Variablen an. Dafür können Sie auf historische Daten und/oder das subjektive Urteil des Analysten zurückgreifen, um einen Bereich wahrscheinlicher Werte zu definieren. Zudem sollten Sie jedem Wert eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung zuweisen. Führen Sie wiederholt Simulationen durch und erzeugen Sie dabei Zufallswerte für die unabhängigen Variablen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Sie genügend Ergebnisse gesammelt haben, um eine repräsentative Stichprobe aus der nahezu unbegrenzten Anzahl möglicher Kombinationen zu bilden.

Sie können eine beliebige Anzahl von Monte-Carlo-Simulationen durchführen, indem Sie die zugrunde liegenden Parameter ändern, die Sie zur Simulation der Daten verwenden. Darüber hinaus ist es zudem sinnvoll, den Variationsbereich innerhalb einer Stichprobe zu berechnen, indem Sie die Varianz und die Standardabweichung berechnen. Bei beiden handelt es sich um häufig verwendete Maße für die Streuung, die die Analyse unterstützen: Unter der Varianz einer gegebenen Variable versteht man den Erwartungswert der quadrierten Differenz zwischen der Variable und ihrem Erwartungswert. Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz. Typischerweise werden kleinere Varianzen als besser angesehen. Mithilfe dieser zusätzlichen Berechnungen können Sie die Genauigkeit Ihrer Ergebnisse erhöhen und einen tiefgreifenderen Einblick in die erhobenen Daten erlangen.



Anwendungsfälle von Monte-Carlo-Simulationen

Als wichtiges Hilfsmittel zur Erstellung von Zukunftsprognosen werden Monte-Carlo-Simulationen in zahlreichen Geschäftsszenarien zum Einsatz. Hier finden Sie ein paar Beispiele für die nahezu unbegrenzte Menge an Anwendungsfällen:



– Finanzbranche: Börsenkurse unterliegen einer Vielzahl von Faktoren, die die Entwicklung von Aktien maßgeblich beeinflussen. Wenn Investoren das Risiko sowie das Potenzial unterschiedlicher finanzieller Assets möglichst zutreffend einschätzen möchten, können sie auf Monte-Carlo-Simulationen zurückgreifen, um Prognosen über zukünftige Erfolge (oder Misserfolge) einzelner Vermögenswerte zu treffen und so informierte Entscheidungen treffen zu können.

– Gesundheitswesen: Der menschliche Körper ist überaus komplex. Es ist also wenig verwundernd, dass individuelle Prognosen über die Entwicklung von Krankheitsbildern oder den Effekten eines Medikaments von zahlreichen Faktoren abhängen. Mit sorgfältig eingesetzten Monte-Carlo-Simulationen können sich so sinnvolle Therapiemethoden ermitteln und Leben retten.

– Ingenieurwissenschaften: Ingenieure sind es gewohnt, in ihrem Arbeitsalltag mit zahlreichen Variablen konfrontiert zu werden, die die Funktion, den Erfolg und die Sicherheit eines Produkts beeinflussen. Um das Zusammenspiel dieser Variablen genauestens zu verstehen, setzen sie häufig Monte-Carlo-Simulationen ein. So erhalten sie einen klaren Überblick, mit dem sie ihr Projekt leichter zum Erfolg führen können.

– IT: Auch im Bereich der IT gibt es eine Vielzahl an möglichen Einsatzzwecken für Monte-Carlo-Simulationen. So helfen sie beispielsweise bei der Einschätzung der Leistungsfähigkeit bestimmter Systemkonfigurationen bei unterschiedlicher Nutzung, bei der Modellierung verschiedener Cyberangriffe und deren Auswirkungen sowie bei der Entwicklung und dem Training von KI-Anwendungen.