Was ist Private-Cloud-Speicher?

Immer mehr Unternehmen bieten Lösungen an, die auf Private-Cloud-Speicher basieren:

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): Ein weiteres AWS-Produkt, Amazon VPC, bietet vollständige Kontrolle über virtuelle Netzwerke. Es umfasst Bestimmungen für die Einrichtung von Konnektivität, Ressourcenplatzierung und Sicherheit und wird innerhalb einer AWS-Servicekonsole eingerichtet.

Microsoft Azure: Microsoft Azure unterstützt Private-Cloud-Speicher direkt mit Microsoft Azure Private Cloud. Damit können Benutzer ihre eigene Private Cloud einrichten und eine Microsoft-Computing-Plattform nutzen, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über ihre Ressourcen und Daten benötigen.

Nextcloud: Nextcloud wächst seit der Gründung von 2016. Es bietet selbst gehostete Private-Cloud-Speicherlösungen mit Varianten für Unternehmen, Service Provider, das Bildungswesen und den öffentlichen Sektor. Nextcloud behauptet, die am häufigsten eingesetzte selbst gehostete Private-Cloud-Lösung für den öffentlichen Sektor und Regierungen zu haben.

Beachten Sie, dass dies bei weitem keine vollständige Liste ist. Derzeit bieten viele CSPs einige Services an, die die Speicherfunktionen der Private Cloud ergänzen. Aber auch wenn diese Services für Private-Cloud-Speicherzwecke genutzt werden können, müssen sie die vollständige Definition des Begriffs erfüllen (zum Beispiel: Befindet sich der Speicher On-Premises? Werden die Services von einem einzelnen Client aus in Anspruch genommen?)

Viele Unternehmen nutzen beispielsweise Dropbox, als ob es sich um einen Private-Cloud-Speicher handeln würde. Der Service kann jedoch nicht On-Premises untergebracht werden, da es sich um eine Plattform und nicht um einen Speicher handelt und er zudem Millionen von Nutzern hat. Alle Benutzer können privat auf Dropbox zugreifen, aber das bedeutet nicht, dass es sich um einen Private-Cloud-Speicher handelt.

Gleichzeitig zweifelt kaum jemand an der Vormachtstellung von Apple unter den Herstellern, insbesondere im Bereich der Elektronik. Natürlich verlassen sich Millionen und Abermillionen von Benutzern auf Apple iOS, um verschiedene Mac-Geräte zu betreiben. Das Hauptprodukt des Unternehmens im Bereich Speicher ist jedoch Apple iCloud Drive, das als hochgradig privatisierter Browser beschrieben werden kann, mit dem Sie Ihre Dateien anzeigen und problemlos teilen können. Die Dateien müssen jedoch zunächst in iCloud und nicht auf einem privaten Server gespeichert werden.

(Ähnliche Einwände verhinderten die Auflistung von Android, Google Drive, Linux und Mega, obwohl beide Services anbieten, die in gewisser Weise die von Private-Cloud-Speichern bereitgestellten Services imitieren.)