Was ist Private-Cloud-Speicher?

Veröffentlicht: 16. April 2024
Mitwirkende: Phill Powell, Ian Smalley
Private-Cloud-Speicher ist eine Cloud-Computing-Umgebung, die für die Nutzung durch ein Unternehmen bestimmt ist und in der alle erforderlichen Rechenressourcen enthalten sind. Es ist eine von zwei verwandten Cloud-Speicheroptionen, die andere ist der Public-Cloud-Speicher.
Private-Cloud-Storage ist ein interner Ansatz für Datenmanagement, bei dem ein Unternehmen seinen gesamten Datenspeicherbedarf im eigenen Haus deckt (oft mit Management- oder Hosting-Unterstützung durch einen Cloud-Dienstleister). Um Cloud-Daten vollständig zu schützen, muss das Unternehmen möglicherweise eigene Speichergeräte kaufen, eigenen Speicherplatz entwickeln und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Cloud-Backups die vollständige Datenintegrität wahren. Möglicherweise müssen dedizierte Mitarbeiter hinzugefügt werden.
Private-Cloud-Speicher bezieht sich auf vier grundlegende Arten von Private Clouds:
In diesem Szenario kümmert sich ein Unternehmen um alle Aspekte des Betriebs seiner privaten Cloud vor Ort, vom Kauf von Software, Hardware und anderen Notwendigkeiten bis hin zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs des Rechenzentrums und der Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.
Bei gehosteten Private Clouds (auch Private-Cloud-Hosting genannt) besitzt und kontrolliert der CSP verschiedene Assets (wie Cloudspeicher-Wartung oder Sicherheitstools). Gehostete Private Clouds werden Off-Premises auf Servern betrieben, die vom CSP unterhalten werden. Gehostete Private Clouds verwenden Bare-Metal-Server als ihre dedizierten Server.
Eine Managed Private Cloud umfasst in der Regel physische Hardware, die im Rechenzentrum eines CSP gehostet wird. In anderen Fällen bieten CSPs jedoch Managementunterstützung (einschließlich Support, Upgrades und Wartung) für die Private-Cloud-Infrastruktur im Rechenzentrum eines Unternehmens an.
Virtual Private Clouds (VPCs) ermöglichen es Unternehmen, ihre Websites zu hosten und Code in einer sicheren Umgebung auszuführen, die ihnen Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen von Cloud Service Providern (CSP) bietet. Im Wesentlichen ermöglicht eine VPC die Nutzung einer Private-Cloud-Umgebung innerhalb eines Public-Cloud-Frameworks.
So wie eine Single-Tenant-Wohnung für einen einzigen Bewohner bestimmt ist, beinhaltet eine Private Cloud eine Single-Tenant-Computing-Infrastruktur, -Umgebung und -Infrastruktur für die Nutzung durch ein (und nur ein) Unternehmen.
Der Private-Cloud-Speicher unterscheidet sich vom Public-Cloud-Speicher in Bezug auf den Zugang. Mit Public Cloud Storage würde ein Unternehmen die benötigten Rechenressourcen wie Rechenleistung und Datenspeicher über ein Self-Service-Portal bereitstellen. Bei einer Private Cloud bleiben die Ressourcen vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens.
Für das Hosting und die Verwaltung von Private-Cloud-Ressourcen gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Nutzung der Infrastruktur und der Ressourcen, die bereits im Rechenzentrum eines Unternehmens vor Ort vorhanden sind. Ein weiteres Ziel ist die Erstellung einer Single-Tenant-Umgebung durch Virtualisierungssoftware. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine neue oder separate Infrastruktur zu nutzen, die vom Unternehmen selbst oder einem Drittanbieter erstellt wurde.
Unabhängig davon, welche Methode gewählt wird, verbleiben die Ressourcen der Private Cloud in der Kontrolle eines Unternehmens. Die Private Cloud kann jedoch entweder vor Ort in den Einrichtungen des Unternehmens aufbewahrt werden oder von einem Dritten aus der Ferne verwaltet werden und über das Internet zugänglich sein (Personen ohne besondere Genehmigung haben keinen Zugriff auf dieses spezielle Internet).
Dies sind nur einige der zahlreichen Vorteile der Nutzung von Private-Cloud-Speicher.
Private-Cloud-Speichersysteme bieten die gleichen Vorteile wie Cloud Computing. Sie bringen diese Cloud und ihre Cloud-Services „intern“ ins Unternehmen, um durch erzwungene Isolierung der Cloud mehr Sicherheit zu erreichen.
Private-Cloud-Geräte befinden sich oft in unmittelbarer Nähe. Daher können sie sofort Echtzeitdienste bereitstellen und sind gleichzeitig mit anderen Geräten kompatibel. Dies ist bei Public-Cloud-Geräten nicht der Fall, die häufig in einer CSP-Einrichtung an anderer Stelle untergebracht sind. Ihr CSP könnte sogar zusätzliche Gebühren für maximale Geschwindigkeiten und maximalen Durchsatz erheben.
Private Cloud bietet lokalen, On-Premises-Speicher im Gegensatz zu Public-Cloud-Speicher. Daten reisen nicht so weit, daher gibt es eine reduzierte Latenz. Vergleichen Sie die Journeys von Daten, auf die über einen Public-Cloud-Speicher zugegriffen werden muss, und Daten, die aus einem lokalen Private-Cloud-Speicher abgerufen werden können. Dies kommt ins Spiel, wenn versucht wird, lokale Anwendungen zu starten.
Private-Cloud-Benutzer unterliegen nicht den Einschränkungen, denen Public-Cloud-Benutzer ausgesetzt sind. Sie können ihre Private Cloud genau so anpassen, wie es das Unternehmen wünscht, und wählen, welche Speichertechnologie sie mögen.
Es gibt auch einige negative Aspekte von Private-Cloud-Speicher, die berücksichtigt werden müssen.
Wenn sich ein Unternehmen für einen Private-Cloud-Speicher entscheidet, geht es eine kontinuierliche technologische Verpflichtung ein, da viele Elemente des Private-Cloud-Speichers ein Do-it-yourself-Angebot sind. Vollständige Anpassung bedeutet, dass Integratoren viele entscheidende Entscheidungen treffen müssen. Spezielle Schulungen oder der Einsatz anderer Ressourcen können ebenfalls erforderlich sein, um das IT-Team eines Unternehmens mit den Nuancen von Private-Cloud-Speicher vertraut zu machen – und alle seine Anforderungen intern zu erfüllen.
Wenn ein Unternehmen mit der Zusammenstellung seiner Private-Cloud-Speicherlösung beginnt, stellt es bald fest, dass es in mancher Hinsicht mit einem A-la-carte-Menü arbeitet. Ein Unternehmen muss mehr Speicherplatz kaufen und nutzen, um die Funktionalität eines Private-Cloud-Speichersystems nach oben zu skalieren. Und wenn ein Unternehmen, das ein Private-Cloud-Speichersystem nutzt, nach Bedarf skalieren möchte, wird es schnell merken, wie schwierig das ist.
Der Aufbau eines Private-Cloud-Speichersystems erfordert im Vorfeld eine erhebliche finanzielle Investition. Außerdem ist ein dediziertes Budget erforderlich, um fortlaufend IT-Mitarbeiter zu bezahlen, die Probleme mit dem System beheben und bei Bedarf regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen.
Immer mehr Unternehmen bieten Lösungen an, die auf Private-Cloud-Speicher basieren:
Beachten Sie, dass dies bei weitem keine vollständige Liste ist. Derzeit bieten viele CSPs einige Services an, die die Speicherfunktionen der Private Cloud ergänzen. Aber auch wenn diese Services für Private-Cloud-Speicherzwecke genutzt werden können, müssen sie die vollständige Definition des Begriffs erfüllen (zum Beispiel: Befindet sich der Speicher On-Premises? Werden die Services von einem einzelnen Client aus in Anspruch genommen?)
Viele Unternehmen nutzen beispielsweise Dropbox, als ob es sich um einen Private-Cloud-Speicher handeln würde. Der Service kann jedoch nicht On-Premises untergebracht werden, da es sich um eine Plattform und nicht um einen Speicher handelt und er zudem Millionen von Nutzern hat. Alle Benutzer können privat auf Dropbox zugreifen, aber das bedeutet nicht, dass es sich um einen Private-Cloud-Speicher handelt.
Gleichzeitig zweifelt kaum jemand an der Vormachtstellung von Apple unter den Herstellern, insbesondere im Bereich der Elektronik. Natürlich verlassen sich Millionen und Abermillionen von Benutzern auf Apple iOS, um verschiedene Mac-Geräte zu betreiben. Das Hauptprodukt des Unternehmens im Bereich Speicher ist jedoch Apple iCloud Drive, das als hochgradig privatisierter Browser beschrieben werden kann, mit dem Sie Ihre Dateien anzeigen und problemlos teilen können. Die Dateien müssen jedoch zunächst in iCloud und nicht auf einem privaten Server gespeichert werden.
(Ähnliche Einwände verhinderten die Auflistung von Android, Google Drive, Linux und Mega, obwohl beide Services anbieten, die in gewisser Weise die von Private-Cloud-Speichern bereitgestellten Services imitieren.)
Unternehmen, die sich für die Einrichtung eines Private-Cloud-Speichers interessieren, sind meist durch die optimale Sicherheit motiviert, die ein Private-Cloud-Speicher bietet.
Solche Unternehmen möchten möglicherweise auch ein konstantes, kontinuierlich aktives System, das keinen Unterbrechungen des Netzwerkdienstes unterliegt. Darüber hinaus möchten Unternehmen möglicherweise auch die schnellen Datenübertragungsraten der Private-Cloud-Speicherfunktionen nutzen.
Diese Liste potenzieller Anwendungsfälle ist zwar keineswegs vollständig, aber sie berührt die breite Palette an Möglichkeiten, die Private-Cloud-Speicherlösungen bieten:
Anwendungsmodernisierung: Private Clouds werden oft eingesetzt, um ältere, Altlast-Apps zu aktualisieren. Zusätzlich zur Anwendungsmodernisierung (die in fast jeder Branche erforderlich sein könnte) können Private Clouds ausdrücklich auf die Verwaltung maßgeschneiderter Workloads zugeschnitten werden.
Datenschutz und Compliance: Private Clouds bieten nur eingeschränkten Zugriff. Für viele Unternehmen ist das genau das, was sie benötigen, denn sie haben die Aufgabe, sensible private Informationen zu schützen. Unternehmen des Gesundheitswesens und Unternehmen, die behördliche Vorschriften einhalten müssen (z. B. die Öl- und Gasindustrie), fallen in diese Kategorie. Dies könnte auch Sicherheitsunternehmen oder Branchen betreffen, die hochsensible Kundendaten schützen, wie Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen.
Edge Computing: Edge Computing ist eine Computing-Strategie, bei der sich Speicher und Rechenleistung physisch näher am Ort der Datenerstellung befinden. Für Gesundheitsdienstleister können die Anwendungen zahlreich sein. Unternehmen müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass diese Assets möglicherweise mehr Datenschutzverletzungen und Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sind.
Generative KI: Wenn der Einfluss von KI anfängt zu spüren, lernen intelligente Unternehmen, wie man generative KI-Funktionen in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen (wie beispielsweise der Private Cloud) nutzt. Sicherheitsorganisationen können vom Einsatz generativer KI-Modelle profitieren, um Daten zu durchkämmen und Auffälligkeiten in der Private-Cloud-Infrastruktur zu erkennen, was zu einer direkten Identifizierung von Bedrohungen in Echtzeit führen kann.
Hybrid-Multicloud-Strategie: Viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen benötigen eine Hybrid-Multicloud-Strategie, bei der sie die bestmögliche Cloud-Umgebung für jeden einzelnen Workload auswählen können. Mit einer Hybrid-Cloud-Strategie kann ein Unternehmen sensible Kundendaten in einer Private Cloud speichern und gleichzeitig eine öffentliche Cloud für die Ausführung täglicher Standard-Computing-Aufgaben nutzen.
Erhöhte Datenübertragungsraten: Unternehmen verlangen aufgrund der Art ihrer Arbeit oft eine blitzschnelle Datenübertragung. Zu den Anwendungsfällen gehören Krankenhäuser oder andere medizinische Dienstleister und jede Gruppe, die mit Notsituationen, begrenzter Zeit und dem sofortigen Bedarf an einem schnellen Austausch lebensrettender Daten zu tun hat.
„Opfer“ eines früheren Ausfalls: Es gibt Unternehmen, deren Geschäft in irgendeiner Weise durch frühere Netzwerkausfälle beeinträchtigt wurde und die in Zukunft solche potenziell kostspieligen Serviceunterbrechungen vermeiden müssen, selbst wenn das bedeutet, dass das Unternehmen die vollständige Verwaltung seiner Datenbestände übernehmen muss.
Der Markt für Private-Cloud-Speicher ist von großer Dynamik und Begeisterung geprägt. Nur weil es einen Bienenstock an Aktivitäten gibt, bedeutet dies jedoch nicht, dass jeder den gleichen Nutzen aus Private-Cloud-Speicher zieht oder dass jedes Unternehmen einen vollständigen Überblick über seine Datenbestände und die reichhaltigeren Bedeutungen hat, die sie bieten können.
Laut einer von Hitachi Vantara durchgeführten Umfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), der Abteilung für digitale Informationen des Herstellers, gaben 55 % der befragten Unternehmen an, dass sie immer noch mit der Datenexplosion umgehen und oft Schwierigkeiten hatten, die tieferen Erkenntnisse in die gesammelten Daten zu verstehen.
Dieselbe Umfrage von Hitachi Vantara ergab, dass 40 % oder mehr der Befragten angaben, durch ungeplante Ausfallzeiten Umsatzeinbußen hinnehmen zu müssen. Zu den weiteren Herausforderungen, die in der Umfrage hervorgehoben wurden, gehörten die Komplexität der Cloud, Sicherheitskontrollen, starre Systeme, Datenisolierung und die Suche nach ausreichend qualifizierten Arbeitskräften.
Während Unternehmen bestrebt sind, Klarheit über ihre Daten zu gewinnen, nehmen digitale Bedrohungen zu. Kriminelle Taktiken wie Erpressung, Nötigung und Cyberangriffe werden immer ausgefeilter. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit robuster Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der Entwicklung von Technologien wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ein Online-Experte schrieb über Daten (Link befindet sich außerhalb von ibm.com): „Als Datenschutzverletzungen und Datenschutzbedenken zunahmen, machten sich die Menschen zunehmend Sorgen darüber, wo ihre personenbezogenen Daten gespeichert wurden und wer Zugriff darauf hatte.“ Das aktuelle Interesse an Private-Cloud-Speichern ist zweifellos ein Ausdruck der Besorgnis der Unternehmen um ihre eigenen Daten – ganz zu schweigen von den wertvollen Daten ihrer Kunden.
Verkürzen Sie die Time-to-Value, indem Sie eine cloudnative Infrastruktur für Ihre Anwendungen auf Virtual Machines und Containern auf Red Hat® OpenShift® nutzen.
Für Unternehmen, die eine Hybrid-Cloud-Lösung benötigen, bietet IBM Storage für Hybrid-Cloud die operative Freiheit, On-Premises-Cloud-Architekturen zu implementieren und diese dann nahtlos auf Public-Cloud-Umgebungen auszuweiten.
IBM Cloud File Storage for VPC bietet Anpassungsmöglichkeiten sowie Verwaltungsprotokolle für den Schutz von Daten. Die Dateifreigabe wird auf Cloud-Servern in mehr als 60 IBM Cloud Data Centers weltweit bereitgestellt.
Wenn Sie eine z/OS-Umgebung betreiben, stattet IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS die Betriebssysteme mit einem Produktpaket aus acht verschiedenen Tools aus, die Ihnen bei der Verwaltung des Speichers in Ihrer z/OS-Umgebung helfen.
Von der Leistungsoptimierung bis zur Skalierung für Wachstum – HCI bietet die flexible Grundlage, die Sie für Hybrid Cloud, digitale Transformation und mehr benötigen. Erfahren Sie, wie IBM Storage Fusion Ihrem Unternehmen helfen kann, von den Vorteilen einer hyperkonvergenten Infrastruktur zu profitieren. Das Fusion HCI System bietet eine vollständig integrierte, schlüsselfertige Plattform für den Betrieb und die Wartung aller Ihrer lokalen Anwendungen auf Red Hat OpenShift.