So entwickeln Sie eine erfolgreiche Hybrid-Cloud-Strategie

Der Aufbau einer Hybrid-Cloud-Strategie umfasst die Berücksichtigung des für Ihre Branche spezifischen regulatorischen Umfelds. So können Unternehmen, die die DSGVO (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) einhalten müssen, beispielsweise Standorte festlegen, an denen Daten nicht gespeichert werden dürfen (ob in einer Public oder Private Cloud), und die Regeln für Datenmigration und -schutz entsprechend anpassen. Der Vorteil einer Hybrid-Cloud-Umgebung besteht in der Flexibilität, mit der Unternehmen mit den sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften Schritt halten können, durch die sich die Regeln für die Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten ändern.