Von Branchenturbulenzen zur Transformation von Delta Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie kam der Flugverkehr zum Erliegen. Für Delta Air Lines, eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt, wurden zwei Dinge klar. Erstens musste die Fluggesellschaft auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit reagieren. Und zweitens musste das Unternehmen nach dem Ende der Pandemie schnell neue, hochwertige Kundenerlebnisse schaffen. Beide Richtungen benötigten die Unterstützung von mehr als 90.000 Mitarbeitern an vorderster Front. Und alle benötigten unterschiedliche Tools und Erkenntnisse, um für die geschätzten Kunden von Delta noch einen Schritt weiter zu gehen. Um dies zu erreichen, war eine Transformation erforderlich, um Technologielösungen schneller, sicherer, zuverlässiger und skalierbarer bereitstellen zu können.

Mit der unschätzbaren Unterstützung von IBM haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, in einer hybriden Cloud-Umgebung in großem Umfang Innovationen zu schaffen, wie zum Beispiel bei der Einführung von kostenlosem WLAN und dem damit verbundenen Partnerschafts-Ökosystem für unsere SkyMiles-Mitglieder.

Deltas Cloud-Migration nimmt Fahrt auf Als Co-Pilot für diese Reise wandte sich Delta an IBM. Mithilfe der IBM Garage™ Methodology arbeiteten IBM Consulting™ Experten eng mit Delta zusammen, um die Migration zu planen, die die meisten verteilten Workloads der Fluggesellschaft in die hybride Cloud verlagern würde. Damit war Deltas Initiative zur Cloudmigration gestartet. Das Verschieben von Hunderten von Workloads in die Cloud ist nur der Anfang. Durch die Modernisierung des Betriebs mit der offenen Hybrid-Cloud-Architektur, die auf Red Hat® OpenShift® Service on AWS (ROSA) basiert (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), kann Delta jetzt überall eingesetzt werden und einen konsistenten, standardbasierten Ansatz für Entwicklung, Sicherheit und Betrieb über Clouds hinweg verfolgen. Dies wird der Schlüssel sein, um den Weg zu einer größeren Skalierung und einem personalisierteren Kundenerlebnis freizumachen.

über 425 migrierte Workloads, Tendenz steigend 25–30 % erwartete Steigerung der Markteinführungsgeschwindigkeit über 680 Flugzeuge mit kostenlosem WLAN powered by Cloud

Landung der Customer Experience Die Cloud-Migration von Delta ist noch im Gange – Hunderte von Anwendungen wurden in die Cloud migriert und viele Teammitglieder führen mit Hilfe von IBM neue agile Arbeitsweisen ein. Delta und seine Kunden profitieren bereits davon. Der Aufbau auf der Cloud-Basis mit ROSA ermöglichte es Delta beispielsweise, schnell kostenloses WLAN an Bord von mehr als 680 Flugzeugen einzuführen und personalisiertere Services an Bord anzubieten. Mit Blick auf die Zukunft zielt die Cloud-Transformationsinitiative von Delta darauf ab, das Engagement der Mitarbeiter, die Produktivität, die Geschwindigkeit der Markteinführung und die Kosteneffizienz um 25 bis 30% zu steigern. Und zusammen mit dem IBM-Team legt Delta die Grundlagen, die es dem Unternehmen ermöglichen, die Höhen und Tiefen einer turbulenten Branche zu überstehen und gleichzeitig weiterhin das erstklassige Kundenerlebnis und die betriebliche Exzellenz zu bieten, für die das Unternehmen bekannt ist.

Der Lösungs-Stack von Delta: IBM Consulting IBM Garage™ Red Hat® OpenShift® Service on AWS