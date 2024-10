Hier sind sechs Möglichkeiten, wie Unternehmen eine Private Cloud nutzen können, um die laufende digitale Transformation zu unterstützen und einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

1. Anforderungen an Datenschutz und Compliance

Aufgrund ihres eingeschränkten Zugriffs sind Private Clouds hervorragende Umgebungen für Unternehmen mit Datenschutz-, Compliance- oder regulatorischen Bedenken. So müssen sich beispielsweise alle US-Gesundheitsunternehmen an die HIPAA Privacy Rule halten, das Bundesgesetz, das die Schaffung nationaler Standards zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten von Patienten vor einer Offenlegung vorschreibt. Eine Private Cloud ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, administrative und physische Kontrollen zu nutzen, die zum Speichern und Schutz geschützter Gesundheitsdaten (PHI) entwickelt wurden.

2. Private-Cloud-Speicher

Private-Cloud-Speicher ermöglichen es Unternehmen wie Finanzinstituten, sensible Daten zu schützen und zu kontrollieren, wer Zugriff auf diese Daten hat. Beispielsweise können nur Administratoren oder Teammitglieder, denen die Berechtigung erteilt wurde, über eine private Verbindung wie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) mit Kundendaten interagieren.

3. Anwendungsmodernisierung

Viele Unternehmen nutzen Private Clouds, um im Rahmen ihrer Anwendungsmodernisierung ältere Anwendungen zu modernisieren. Private Clouds können an die Verarbeitung sensibler Workloads angepasst werden und ermöglichen so einen reibungslosen und sicheren Übergang zur Cloud.

4. Hybride Multicloud-Strategie

Die Private Cloud spielt eine entscheidende Rolle in einer hybriden Multicloud-Umgebung, die Unternehmen die Kontrolle und Agilität gibt, um die beste Cloud-Umgebung für jede Workload zu wählen. Zum Beispiel kann eine Bank mit einer Hybrid-Cloud-Strategie sensible Kundeninformationen in einer Private Cloud speichern und eine Public Cloud nutzen, um neue Anwendungen zu entwickeln und zu testen, zum Beispiel ein Treueprogramm für ihre mobile Plattform.

5. Edge Computing

Edge Computing ist ein dezentraler Ansatz, bei dem Speicher und Rechenleistung näher am Ort der Datenerstellung sind. Zum Beispiel können Gesundheitsorganisationen IoT und andere Edge-Geräte nutzen, um Patienten aus der Ferne zu überwachen. Eine Private-Cloud-Infrastruktur kann am Rande des Netzwerks eingesetzt werden, wo sensible Daten dann lokal verarbeitet werden können. Diese Funktion ermöglicht es Ärzten, datengestützte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und dabei die Datenschutzbestimmungen für Patienten einzuhalten.

6. Generative KI

Heutzutage nutzen immer mehr Unternehmen in allen Cloud-Umgebungen, einschließlich der Private Cloud, Funktionen generativer KI. Beispielsweise können generative KI-Modelle die Sicherheit erhöhen, indem sie historische Daten analysieren und Muster und Anomalien in der Private-Cloud-Infrastruktur identifizieren, die Bedrohungen in Echtzeit aufdecken.