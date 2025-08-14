VPNs verschlüsseln personenbezogene Daten und verbergen Online-Aktivitäten vor unbefugten Dritten, sodass Nutzer eine sichere, private Internetverbindung erhalten.

VPNs haben eine grundlegende Rolle beim Wachstum von Computernetzwerken und der Verbreitung des Internets gespielt und werden von einigen der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt genutzt.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Computernetzwerken und der Nutzung des Internets Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre stieg auch der Bedarf an Sicherheitslösungen, die die Privatsphäre von Privatpersonen und Unternehmen schützen, die sich darauf verlassen. OpenVPN, ein 2001 veröffentlichtes Open-Source-VPN, war eines der ersten weit verbreiteten VPNs. Es wurde aufgrund seiner starken Verschlüsselung und seiner Fähigkeit, Firewalls zu umgehen, die als Sicherheitsbarrieren zwischen privaten und öffentlichen Internetverbindungen dienen, populär.

Heute gibt es sowohl kostenlose VPNs als auch VPN-Dienste, die eine monatliche Gebühr verlangen. Einige VPN-Nutzer sind bereit, für zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Kill Switches zu zahlen, die die Internetverbindung unterbrechen, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird.

Die meisten VPNs können als Anwendungen (VPN-Apps) aus dem App Store heruntergeladen und einfach auf einem Mac oder Android-Smartphone installiert werden. Sie können auch als Browser-Erweiterungen in gängigen Browsern wie Chrome oder Firefox installiert werden. Moderne VPNs sind so konzipiert, dass sie mit allen Arten von Betriebssystemen (OS) funktionieren, einschließlich Windows, Linux (Android) und Mac (OS und iOS).