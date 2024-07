Was ist SD-WAN?

Eine SASE-Architektur (Secure Access Service Edge) ist eine Alternative zu SD-WAN. Beide Architekturtypen sind Formen der WAN-Optimierung und fallen unter die breitere Kategorie des Software-definierten Netzwerks (SDN). Ähnlich wie ein SD-WAN die Verwaltung einer Reihe von WANs in einer abstrahierten Softwareschicht zentralisiert, abstrahiert eine SASE-Architektur die Verwaltungs- und Sicherheitsservices eines Netzwerks in eine cloudbasierte Bereitstellung, die sich näher am oder am Edge des Netzwerks befindet.

Während die SD-WAN-Architektur den Schwerpunkt auf die Konnektivität zwischen den Standorten legt, befasst sich eine SASE-Bereitstellung mit den Netzwerkendpunkten und den Geräten, die das Netzwerk nutzen.