Was ist Geschäftskontinuität?

Ohne einen Plan für die Geschäftskontinuität sind Unternehmen anfällig für eine Vielzahl von Vorfällen. Als die Covid-Pandemie im Jahr 2020 ausbrach, verfügten 51 % der Unternehmen weltweit nicht über einen Plan zur Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität.1

Dieses fehlende Geschäftskontinuitätsmanagement (BCM) kann kostspielig sein. So beliefen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2023 laut dem IBM Cost of Data Breach Report auf 4,45 Millionen US-Dollar.2 Nach einem solchen Verlust könnte es für Unternehmen schwierig sein, sich wieder zu erholen. Mehr als 40 % der Unternehmen werden nach einer Katastrophe nicht wiedereröffnet.3 Investitionen in die Planung der Geschäftskontinuität können langfristig zu Einsparungen führen, da Wiederherstellungsstrategien bereits vor Eintreten einer Bedrohung vorhanden sind.