Was ist Geschäftskontinuität?

Geschäftskontinuität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, kritische Geschäftsfunktionen aufrechtzuerhalten, Unterbrechungen zu minimieren und den normalen Betrieb mit minimalen Ausfallzeiten wieder aufzunehmen, wenn eine Krise eintritt. Zu solchen Krisen zählen Cyberangriffe, Ausfälle von Geräten oder Lieferketten, Naturkatastrophen, Stromausfälle und andere unerwartete Ereignisse.
Ohne einen Plan für die Geschäftskontinuität sind Unternehmen anfällig für eine Vielzahl von Vorfällen. Als die Covid-Pandemie im Jahr 2020 ausbrach, verfügten 51 % der Unternehmen weltweit nicht über einen Plan zur Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität.1
Dieses fehlende Geschäftskontinuitätsmanagement (BCM) kann kostspielig sein. So beliefen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2023 laut dem IBM Cost of Data Breach Report auf 4,45 Millionen US-Dollar.2 Nach einem solchen Verlust könnte es für Unternehmen schwierig sein, sich wieder zu erholen. Mehr als 40 % der Unternehmen werden nach einer Katastrophe nicht wiedereröffnet.3 Investitionen in die Planung der Geschäftskontinuität können langfristig zu Einsparungen führen, da Wiederherstellungsstrategien bereits vor Eintreten einer Bedrohung vorhanden sind.
Ein Plan zur Geschäftskontinuität (Business Continuity Plan, BCP) beschreibt die Schritte, die ein Unternehmen im Katastrophenfall zur Wiederherstellung des normalen Geschäftsbetriebs befolgt. BCPs verfolgen einen umfassenden Ansatz mit dem Ziel, Unternehmen auf eine Vielzahl potenzieller Bedrohungen vorzubereiten.
Pläne zur Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellungspläne sind zwar beides Pläne für unvorhersehbare Ereignisse, aber sie verfolgen jeweils einen anderen Ansatz beim Krisenmanagement. Während es beim Geschäftskontinuitätsmanagement um eine breitere Vorsorge geht, konzentriert sich ein Notfallwiederherstellungsplan (DRP) speziell auf den Schutz von Daten und IT-Systemen im Falle eines Vorfalls.
BCPs sind eine proaktive Strategie zur Geschäftskontinuität, um Geschäftsfunktionen vor, während und unmittelbar nach einer Unterbrechung aufrechtzuerhalten. In der Zwischenzeit sind DRPs eine reaktive Strategie, um effektiv auf Katastrophen zu reagieren und sich von ihnen zu erholen.
Diese beiden Pläne werden oft getrennt voneinander behandelt, aber ein koordinierter Ansatz für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung kann die betriebliche Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens weiter stärken.
Wenn ein ungeplanter Vorfall eintritt, kann ein Plan zur Geschäftskontinuität die Richtung weisen und die Reaktions- und Wiederherstellungsprozesse strukturieren.
Hier sind einige Vorteile, die Unternehmen erwarten können, die in die Erstellung eines starken BCP investieren:
Ein katastrophales Ereignis kann zu störenden Ausfallzeiten führen. Es entsteht Chaos und die Teams müssen oft darum kämpfen, die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Ein Geschäftskontinuitätsprogramm kann dazu beitragen, diese Unterbrechung zu minimieren, indem ein Krisenmanagementplan und Notfallmanagementverfahren vorhanden sind, um in kürzerer Zeit wieder online zu gehen.
Sobald die kritischen Geschäftsfunktionen wiederhergestellt sind, können sich die Teams auf die Wiederaufnahme der normalen Geschäftsprozesse konzentrieren. Ein BCP legt eine Wiederherstellungszeit (Recovery Time Objective, RTO) fest. Sie beschreibt die Zeit, die benötigt wird, um Geschäftsprozesse nach einem ungeplanten Vorfall wiederherzustellen. Die Umsetzung streng getesteter BCPs, die eine angemessene RTO festlegen, kann zu einer schnellen Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs führen und das Vertrauen von Kunden, Investoren und Stakeholdern stärken.
Betriebsunterbrechungen können teuer sein – jede Minute, in der die Systeme eines Unternehmens ausfallen, kann zu Umsatzeinbußen führen. Geschäftskontinuitätmanagement kann die Kosten für die Wiederherstellung erheblich senken. Unternehmen können beispielsweise im Rahmen ihres Plans zur Geschäftskontinuität in Cybersicherheitslösungen wie KI im Sicherheitsbereich und Automatisierung investieren, was laut dem IBM Cost of Data Breach Report zu durchschnittlichen Einsparungen von 1,76 Millionen US-Dollar führen kann.2 Ein Plans zur Geschäftskontinuität kann auch die Auswirkungen möglicher Reputationsschäden verringern, die sich daraus ergeben könnten.
Geschäftskontinuität kann sogar eine gesetzliche Anforderung sein, insbesondere in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Finanzbranche. Die Einrichtung eines robusten Plan zur Geschäftskontinuität ist für Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, unerlässlich, um die Einhaltung von Compliance-Standards zu gewährleisten.
Wenn es um die Planung der Geschäftskontinuität geht, hat jedes Unternehmen seine eigenen Bedürfnisse. Und obwohl es kein einheitliches Framework gibt, können Unternehmen vier Schritte unternehmen, um einen effektiven Plans zur Geschäftskontinuität zu erstellen:
Eine Business-Impact-Analyse (BIA) ist ein entscheidender Bestandteil des Risikomanagements und dient als erster Schritt im Planungsprozess. Es umfasst eine Risikobewertung, um verschiedene Geschäftsfunktionen zu bewerten und mögliche Risiken, Bedrohungen und Schwachstellen zu ermitteln. Die BIA umfasst auch die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse und ihrer potenziellen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, damit Unternehmen entsprechende Prioritäten setzen können.
Für jedes identifizierte Ereignis müssen Unternehmen eine angemessene Reaktion entwickeln. Es ist unerlässlich, dass die Reaktion klare Protokolle und detaillierte Maßnahmen zur Bewältigung einer Bedrohung umfasst.
Unterschiedliche Ereignisse erfordern ein unterschiedliches Maß an Reaktion. Wenn beispielsweise ein Stromausfall oder ein Cyberangriff zu einem Ausfall führt, muss ein Unternehmen möglicherweise zuerst die geschäftskritische IT-Infrastruktur online schalten und andere wichtige Anwendungen später in Betrieb nehmen.
Bei diesem Schritt kommen auch technologische Überlegungen ins Spiel, insbesondere bei der Festlegung eines Recovery Point Objective (RPO). Die RPO eines Unternehmens bezieht sich auf die Datenmenge, die es sich leisten kann, bei einem Notfall zu verlieren und dennoch wiederherzustellen. Je nach RPO könnten Unternehmen Tools für Backups und Wiederherstellung von Daten in Betracht ziehen. Diese Tools helfen bei der Wiederherstellung von Datenverlusten, bieten Backup- und Notfallwiederherstellungs-Lösungen, bei denen Daten außerhalb des Standorts in einem Remote-Rechenzentrum gespeichert werden, und Drittanbieter-Services wie Disaster Recovery as a Service (DRaaS).
In diesem Schritt benennen Führungskräfte und Stakeholder die wichtigsten Teammitglieder, die den Plan in die Tat umsetzen und die Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen leiten. Ein effektiver BCP definiert klar die Verantwortlichkeiten jedes Teammitglieds und beschreibt die Ressourcen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Es enthält auch Kontaktinformationen für diese Teammitglieder sowie alternative Kommunikationsmittel für den Fall, dass ein Ausfall die Verbindung unterbricht.
Um die Robustheit eines BCP nachweisen zu können, müssen Unternehmen diesen regelmäßig testen und kontinuierlich überarbeiten. Trainings sind unerlässlich, um Mitarbeiter über potenzielle Bedrohungen aufzuklären, während häufige Probeläufe realistischer Szenarien dazu beitragen können, Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Durch regelmäßige Tests und Verfeinerungen eines Plans zur Geschäftskontinuität sind Unternehmen im Falle einer Katastrophe so gut wie möglich vorbereitet.
