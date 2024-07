Nachdem sie die Risiken, mit denen ihre Firma konfrontiert ist, konfrontiert, die Wahrscheinlichkeit und den Schweregrad eines jeden Risikos ermittelt und eine BIA durchgeführt haben, können Führungskräfte mithilfe eines einfachen Prozesses in drei Schritten einen Backup-Plan entwickeln.

Angeben der Trigger, die den Plan in Gang setzen: Angenommen, ein Hurrikan steht bevor. Zu welchem Zeitpunkt wird dann durch den herannahenden Sturm der Plan für unvorhersehbare Ereignisse getriggert? Wenn der Sturm 50 Meilen entfernt ist? Oder vielleicht 100 Meilen? Die Führungskräfte müssen klare Entscheidungen treffen, damit die Teams, die sie mit der Ausführung betrauen, wissen, wann sie mit den entsprechenden Arbeiten beginnen müssen.

Entwerfen einer angemessenen Reaktion: Die Bedrohung, auf die sich das Unternehmen vorbereitet hat, ist eingetreten. Die Teams müssen genau wissen, was von ihnen erwartet wird, damit eine schnelle Wiederherstellung auf Unternehmensseite erfolgen kann. Sie brauchen klare, leicht zugängliche Anweisungen, leicht zu befolgende Protokolle und einen Weg, über den alle miteinander kommunizieren können.

Klares und gerechtes Delegieren der Verantwortung: Wie jede andere Initiative erfordert auch die Maßnahmenplanung für unvorhersehbare Ereignisse ein effektives Projektmanagement, um erfolgreich zu sein. Im Falle einer existenziellen Bedrohung wie einer Naturkatastrophe müssen alle, die aufseiten der Firma an der Wiederherstellung beteiligt sind, ihre jeweilige Rolle kennen und entsprechend geschult sein, um diese Rolle auch umsetzen zu können. So wäre es beispielsweise im Brandfall nicht fair, von Mitarbeitenden, die nicht in der Brandbekämpfung geschult sind, zu erwarten, dass sie einen Schlauch in die Hand nehmen. Mit dem richtigen Training könnten diese Personen jedoch das Personal durchzählen oder von Etage zu Etage gehen, um sicherzustellen, dass andere Mitarbeitende evakuiert wurden.