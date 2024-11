KI für HR-Lösungen

In der heutigen Zeit stehen Personalleiter vor nie dagewesenen Herausforderungen: Mitarbeitererwartungen, die sich verändern, globaler Arbeitskräftemangel und eine wachsende Qualifikationslücke. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Geschäftserfolg zu fördern, müssen Unternehmen ihre Personalfunktionen anpassen und umgestalten. Dies erfordert den Einsatz von KI-gestützten Tools, um Innovation und Wachstum voranzutreiben.

IBM steht an der Spitze dieser Revolution und hat die in fast einem Jahrzehnt erworbene Erfahrung in den Bereichen KI und Automatisierung im Personalwesen in vorkonfigurierte Assistenten integriert. Diese Lösung automatisiert Aufgaben, vereinfacht komplexe Workflows und spart Ihnen und Ihrem Team Zeit und Aufwand. Dies stärkt Ihr Geschäft und erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit.

Durch die Partnerschaft mit IBM können HR-Teams ihr Personalwesen rund um die KI als Kernstück neu definieren und so den Geschäftserfolg steigern und den Wettbewerb übertreffen. Mit unserem kundenorientierten Ansatz können Personalinitiativen auf die Geschäftsziele abgestimmt werden und erzielen eine nachhaltige Wirkung. So können Unternehmen ihre einzigartigen Talentziele und -herausforderungen meistern und neue Leistungs- und Produktivitätsniveaus ihrer Belegschaft freischalten.