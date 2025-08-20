Zustandsbasierte Wartung (CBM) ist eine vorbeugende Wartungsstrategie, die mittels Überwachung von Anlagen oder Ausrüstungen feststellt, wann Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Bei der CBM werden anhand von Sensoren und anderen Überwachungsgeräten Daten zur Leistung von Ausrüstungen erfasst. Mithilfe von Algorithmen, maschinellem Lernen und KI werden die erfassten Daten dann analysiert, um Muster und Unregelmäßigkeiten zu erkennen, die auf ein Wartungsproblem hindeuten können.

In der Vergangenheit führten Unternehmen Wartungsarbeiten nur nach einem festen Zeitplan oder bei Ausfall von Ausrüstungen durch, was oft kostenintensive und ineffiziente Wartungsabläufe zur Folge hatte (z. B. unerwartete Ausfallzeiten und Notfallmaßnahmen). Die zustandsbasierte Wartung stellt dagegen ein neueres, fortschrittlicheres Konzept für das Wartungsmanagement dar.

Statt die Wartung nach einem vorgegebenen Zeitplan durchzuführen oder abzuwarten, bis Ausrüstungen ausfallen, ermittelt die CBM den Wartungsbedarf anhand von Echtzeitdaten, was effizientere und kostengünstigere Wartungsabläufe ermöglicht.