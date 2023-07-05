Best Practices für das Asset-Lifecycle-Management: Eine Strategie für den Erfolg

1. Planung

In der ersten Lebenszyklusphase von Assets beurteilen die Stakeholder den Bedarf an einem neuen Asset, seinen voraussichtlichen Wert für das Unternehmen und seine Gesamtkosten.

Ein kritischer Teil der Planungsphase ist die Bewertung des Gesamtwerts des Assets. In dieser Phase müssen Entscheidungsträger viele verschiedene Informationen berücksichtigen, um eine genaue Bewertung vorzunehmen. Eine Technik, die in der Planungsphase immer wertvoller wird, ist die Erstellung eines digitalen Zwillings.

Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Darstellung des Assets, das ein Unternehmen kaufen möchte. Er ermöglicht dem Unternehmen, Tests durchzuführen und die Leistung auf Basis von Simulationen vorherzusagen. Mit einem guten digitalen Zwilling ist eine Prognose möglich, wie sich ein Asset unter bestimmten Bedingungen verhalten wird und wie hoch seine voraussichtliche Lebensdauer sein wird.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie digitale Zwillinge Ihnen helfen können, die Leistung Ihrer Assets zu optimieren.

2. Beschaffung und Installation

In dieser Phase geht es um den Kauf, den Transport und die Installation des Assets, einschließlich der Frage, wie das Asset in Betrieb genommen wird, wie es in andere Assets des Unternehmens integriert wird und wie die von ihm generierten Daten in Geschäftsentscheidungen einfließen.

3. Nutzung

Diese Phase ist für die Maximierung der Asset-Leistung im Laufe der Zeit und die Verlängerung ihrer Lebensdauer entscheidend. In letzter Zeit hat sich Asset-Management-Software wie Enterprise Asset-Management-Systeme (EAMs) zu einem unverzichtbaren Tool entwickelt, das Unternehmen bei der Durchführung sowohl der vorausschauenden als auch der vorbeugenden Wartung unterstützt. Wir werden in einem anderen Abschnitt ausführlicher auf EAMs, die ihnen zugrunde liegenden Technologien, die möglichen Wartungsformen und ihre Auswirkungen auf die Best Practices für ALMs eingehen.

4. Stilllegung und Entsorgung von Assets

Die letzte Lebenszyklusphase eines Assets ist seine Entsorgung. An diesem Punkt ist es wichtig, den Wertverlust des Assets gegen die steigenden Kosten für seine Wartung abzuwägen. Bei dieser Entscheidung müssen Stakeholder eine ganze Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter die Betriebszeit, die voraussichtliche Lebensdauer und die sich verändernden Kosten für Kraftstoff und Ersatzteile.