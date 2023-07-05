Best Practices für das Asset-Lifecycle-Management: Eine Strategie für den Erfolg

Von Kläranlagen, von denen eine ganze Stadt abhängt, bis hin zu kleineren Transportunternehmen, von denen pünktliche Lieferungen erwartet werden, verlassen sich Unternehmen aller Größenordnungen auf die Assets und das Equipment in ihrem Besitz, um alltäglich für einen Mehrwert zu sorgen.
Asset-Lifecycle-Management (ALM) ist ein datengesteuerter Ansatz, den viele Unternehmen nutzen, um ihre Assets zu pflegen, ihre Effizienz zu maximieren und ihre Rentabilität zu steigern. Aber wo fangen Sie an und woher wissen Sie, welche ALM-Strategie die richtige für Sie ist?
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige Best Practices, die erfolgreiche Unternehmen anwenden, um ihre Assets zu schützen und ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Zunächst aber einige Definitionen, die für das Verständnis des Wertes von ALM für moderne Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Assets sind sowohl physische als auch nicht-physische Gegenstände, die Unternehmen besitzen und zur Wertschöpfung nutzen. Beispiele für physische Assets oder Hardware-Assets sind Maschinen, Fabriken, Büromaterialien, Produktionsstätten, Fahrzeugflotten und Gebäude. Beispiele für nicht-physische Assets sind Software, geistiges Eigentum, Marken und Patente.
ALM ist ein strategischer Ansatz zur Verwaltung physischer Assets, der Unternehmen hilft, im Laufe der Zeit den größtmöglichen Wert daraus zu ziehen. Die am häufigsten von Unternehmen angewandten Instandhaltungsstrategien lassen sich in vier Phasen des Lebenszyklus von Assets unterteilen.
In der ersten Lebenszyklusphase von Assets beurteilen die Stakeholder den Bedarf an einem neuen Asset, seinen voraussichtlichen Wert für das Unternehmen und seine Gesamtkosten.
Ein kritischer Teil der Planungsphase ist die Bewertung des Gesamtwerts des Assets. In dieser Phase müssen Entscheidungsträger viele verschiedene Informationen berücksichtigen, um eine genaue Bewertung vorzunehmen. Eine Technik, die in der Planungsphase immer wertvoller wird, ist die Erstellung eines digitalen Zwillings.
Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Darstellung des Assets, das ein Unternehmen kaufen möchte. Er ermöglicht dem Unternehmen, Tests durchzuführen und die Leistung auf Basis von Simulationen vorherzusagen. Mit einem guten digitalen Zwilling ist eine Prognose möglich, wie sich ein Asset unter bestimmten Bedingungen verhalten wird und wie hoch seine voraussichtliche Lebensdauer sein wird.
In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie digitale Zwillinge Ihnen helfen können, die Leistung Ihrer Assets zu optimieren.
In dieser Phase geht es um den Kauf, den Transport und die Installation des Assets, einschließlich der Frage, wie das Asset in Betrieb genommen wird, wie es in andere Assets des Unternehmens integriert wird und wie die von ihm generierten Daten in Geschäftsentscheidungen einfließen.
Diese Phase ist für die Maximierung der Asset-Leistung im Laufe der Zeit und die Verlängerung ihrer Lebensdauer entscheidend. In letzter Zeit hat sich Asset-Management-Software wie Enterprise Asset-Management-Systeme (EAMs) zu einem unverzichtbaren Tool entwickelt, das Unternehmen bei der Durchführung sowohl der vorausschauenden als auch der vorbeugenden Wartung unterstützt. Wir werden in einem anderen Abschnitt ausführlicher auf EAMs, die ihnen zugrunde liegenden Technologien, die möglichen Wartungsformen und ihre Auswirkungen auf die Best Practices für ALMs eingehen.
Die letzte Lebenszyklusphase eines Assets ist seine Entsorgung. An diesem Punkt ist es wichtig, den Wertverlust des Assets gegen die steigenden Kosten für seine Wartung abzuwägen. Bei dieser Entscheidung müssen Stakeholder eine ganze Reihe von Faktoren berücksichtigen, darunter die Betriebszeit, die voraussichtliche Lebensdauer und die sich verändernden Kosten für Kraftstoff und Ersatzteile.
Was könnte für ein Unternehmen wichtiger sein als der Zustand seiner Assets? Wenn Sie hart verdientes Kapital in die Anschaffung eines Assets investiert haben, stellt der Asset-Management-Prozess sicher, dass dieses so lange wie möglich auf höchstem Niveau läuft. ALM Best Practices helfen Unternehmen bei der Systematisierung und Ausführung ihrer Prozesse und können erheblichen Nutzen bieten, darunter
Das primäre Ziel des Asset-Lifecycle-Managements (ALM) sollte stets die Optimierung der Assets während ihres gesamten Lebenszyklus sein. Bis vor kurzem waren Manager und Techniker auf manuelle Hilfsmittel wie Excel-Tabellen und Dokumentenverfolgung angewiesen, um dies zu erreichen. Die jüngsten technologischen Fortschritte in den Funktionen der Asset-Management-Software haben den Best Practices für ALM jedoch neue Dimensionen verliehen, sodass manuelle Tools wie Excel nicht mehr ausreichen.
Heutzutage hilft Asset-Management-Software Unternehmen dabei, die wichtigsten Informationen über ihre Assets – wie Zustand, Wartung und Reparaturverlauf, Standort, Lizenzierung und Leistungsmetriken – genauer und effizienter zu verwalten.
Im Folgenden stellen wir einige Best Practices des Asset-Lifecycle-Managements vor, auf die Unternehmen sich verlassen.
Asset-Management-Software wie ein Enterprise-Asset-Management-System (EAM) hilft bei der Optimierung der Asset-Leistung von der Anschaffung bis zur Entsorgung auf eine Art und Weise, wie es manuelle Tools wie Excel niemals könnten. Im IoT-Zeitalter, in dem von Ventilen bis hin zu Fahrzeugen alles durch Sensoren und Systeme miteinander verbunden ist, hat das Wartungspersonal jetzt die Möglichkeit, Analysen und künstliche Intelligenz (KI) in all ihre Aufgaben zu integrieren. Die von instrumentierten Assets erfassten Daten können mithilfe von KI-Techniken analysiert werden, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse den Wartungsteams dabei helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Software, die Wartungsinformationen zentralisiert und die Abläufe des Wartungsbetriebs erleichtert. Es wird oft als Teil von EAM eingesetzt, um die Nutzung und Verfügbarkeit von physischem Equipment wie Fahrzeugen, Maschinen, Kommunikationsanlagen, Anlageninfrastruktur und anderen Assets zu optimieren.
Ein CMMS, das einen starken EAM-Ansatz unterstützt, stellt sicher, dass alle relevanten Asset-Informationen an einem Ort gespeichert und für jeden zugänglich sind, der sie benötigt. Von aktuellen Wertangaben bis hin zu kritischen Garantie-, Softwarelizenz- und Leasinginformationen (sowie den neuesten Wartungs- und Reparaturanalysen) – CMMS-Funktionen machen entscheidende Asset-Informationen im Falle einer Prüfung leicht zugänglich.
EAM- und CMMS-Software ermöglicht die modernsten Ansätze auf dem Markt, wie z. B. vorbeugende und vorausschauende Wartung, um Unternehmen dabei zu helfen, Equipment-Ausfälle zu vermeiden.
Die KI-gestützte Remote-Überwachung bietet nicht nur vorausschauende Wartungsfunktionen, sondern hilft auch bei der Überwachung der Asset-Leistung und liefert Erkenntnisse darüber, wie diese verbessert werden kann. Durch die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Abteilungen und Silos kann die Anzahl der Asset-Warnungen, mit denen sich Wartungsmanager befassen müssen, reduziert und deren Genauigkeit sichergestellt werden. Historische und Echtzeitdaten, die von IoT-Geräten und Analyse- und Diagnosetools erfasst werden, können dazu beitragen, die Asset-Betriebszeit zu verlängern.
Ähnlich wie die Zustandsüberwachung von Assets hat auch die Assetverfolgung in den letzten Jahren dank technologischer Durchbrüche große Fortschritte gemacht. Zu den am häufigsten verwendeten Geräten gehören Funkfrequenz-Identifikationstags (RFID), WLAN-fähige Trackingsysteme, QR-Codes und Satelliten. Sie alle haben ihre eigenen Stärken und stellen eine Verbesserung gegenüber ihren Vorgängern dar.
RFID-Tags übermitteln neben dem Standort eines Assets auch eine Vielzahl weiterer Informationen, darunter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung. WLAN-fähige Trackingsysteme verwenden ein an einem Asset angebrachtes Tag, das Informationen über ein lokales WLAN-Netzwerk überträgt. Ähnlich wie RFID-Systeme sind sie jedoch nur dann effektiv, wenn sich das Asset in einem Innenraum befindet und in Reichweite eines WLAN-Netzwerks liegt.
QR-Codes sind ein bedeutendes Upgrade gegenüber ihrem Vorgänger, dem universellen Barcode, können aber im Gegensatz zum Barcode nur mit einem Smartphone gelesen werden. Globale Positionierungssatelliten werden häufig für Assets während des Transports eingesetzt, da sie es im Gegensatz zu anderen Ortungssystemen den Managern ermöglichen, den Standort eines Assets außerhalb von Gebäuden und fernab von WLAN-Netzwerken überall auf der Welt zu ermitteln.
Viele der heutigen Best Practices im Asset-Lifecycle-Management (ALM) sind nur mit einer umfassenden Lösung möglich, die mit fortschrittlichen technologischen Funktionen wie IoT, KI-gestützter Analyse und Überwachung sowie Cloud-basierten Funktionen ausgestattet ist.
Die IBM® Maximo Application Suite ist eine vollständig integrierte Plattform, die Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Wartungsabläufe von der zeitgesteuerten Planung hin zu einer zustandsbasierten, vorausschauenden Wartung unterstützt, die auf Echtzeit-Erkenntnissen basiert. Sie hilft Unternehmen nachweislich, die Leistung ihrer Assets zu steigern, ihre Lebensdauer zu verlängern und Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen durch den Einsatz von IBM Maximo zur Verwaltung seiner Assets einen erheblichen Mehrwert erzielen kann.
Erhöhen Sie die Betriebszeit, verbessern Sie die Produktivität, senken Sie die Wartungskosten und gewährleisten Sie einen stabilen Betrieb – mit der einheitlichen Asset-Management-Lösung von IBM.
Erfahren Sie, wie Sund & Bælt die Maximo-Software von IBM zur Überwachung und Verwaltung seiner kritischen Infrastrukturen einsetzt.
Erfahren Sie, wie VPI mit der IBM Maximo-Software auf dem Weg zu „Netto-Null“ (Net Zero) voranschreitet.
Maximieren Sie die Ergebnisse Ihrer Asset-Wartung, indem Sie die Leistungsfähigkeit der generativen KI durch erkenntnisgestützte Entscheidungsfindung nutzen
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.