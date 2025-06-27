Was ist ein Compliance-Audit?

Ein Compliance-Audit ist eine unparteiische Überprüfung der Aktivitäten und Aufzeichnungen einer Organisation, um die Einhaltung interner und externer Richtlinien, Standards und Vorschriften zu überprüfen. Sie kann Bereiche wie Cybersicherheit, Datenschutz, Finanzberichterstattung sowie Gesundheit und Sicherheit abdecken.

Compliance Audits werden häufig als Teil des Compliance Management Systems eines Unternehmens durchgeführt. Ein Compliance Management System oder CMS ist ein integriertes System, das zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen, interner Richtlinien und Branchenstandards verwendet wird.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Compliance-Audits kann ein effektives CMS auch einen Vorstand umfassen, der sich auf die Schaffung einer Compliance-Kultur im Unternehmen konzentriert, einen Chief Compliance Officer oder Manager, der Compliance-Richtlinien und -Verfahren einführt oder umsetzt, sowie ein Compliance-Monitoring, das die Überwachung von Abläufen zur Identifizierung von Bereichen der Nichteinhaltung beinhaltet.

Die Praxis des Auditings fasste während der ersten industriellen Revolution in der Gesellschaft Fuß, als sich Unternehmen entwickelten und Investoren durch die Prüfung von Finanzunterlagen die Sicherheit ihrer finanziellen Stabilität sicherstellen wollten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Großbritannien ein Gesetz erlassen, das Audits von Unternehmen vorschrieb und damit die Entwicklung von Compliance-Vorschriften einleitete, die bis heute Bestand haben.1

Die heutigen Compliance-Anforderungen gehen über die Prüfung von Jahresabschlüssen hinaus und umfassen eine Vielzahl von Bereichen, wie z. B. den Schutz sensibler Informationen oder die Einhaltung von Umweltvorschriften.