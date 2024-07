Ein SOC 2-Bericht kann für IBM Services bereitgestellt werden, die Kontrollen gemäß den ausgewählten Trust Service Principles implementiert haben. Der SOC 2-Bericht zeigt, dass IBM die Kontrollen für die ausgewählten Trust Service Prinzipien angemessen konzipiert hat und dass die Kontrollen im Berichtszeitraum wirksam waren.

Für die unten aufgeführten Dienste ist ein SOC 2 Typ 2-Bericht verfügbar, der einen Zeitraum darstellt, in dem die Kontrollen bewertet wurden. Da solche Berichte einen Bewertungszeitraum in der Vergangenheit darstellen, kann einem SOC 2 Typ 2-Bericht eine Überbrückungsvereinbarung beigefügt werden, in der IBM bestätigt, dass Service Control seit dem Ende des letzten Berichtszeitraums kontinuierliche Leistung erbracht hat.

IBM Servicebeschreibungen (SDs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot den SOC 2 Typ 2-Konformitätsstatus beibehält. Die unten aufgeführten Services veröffentlichen mindestens einmal im Jahr SOC 2 Typ 2-Berichte.

Sehen Sie sich die Systembeschreibung der IBM Cloud-Infrastruktur an (PDF, 1,1 MB)