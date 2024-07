Bei der DNS-Auflösung wird ein Hostname (z. B. ibm.com/de-de)in eine computerfreundliche IP-Adresse (z. B. 192.168.1.1) konvertiert. Jedem Gerät im Internet wird eine IP-Adresse zugewiesen, mit der sich das Gerät finden lässt. Beim Laden einer Webseite wird das, was ein Benutzer in das Adressfeld seines Browsers eingibt, in die IP-Adresse übersetzt, die benötigt wird, um die jeweilige Webseite zu finden.