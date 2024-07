Standardmäßig verfügt der Basis-Client über modernste Technologie, um die meisten offenen Dateien auf dem Betriebssystem zu verarbeiten. In seltenen Fällen, wenn Backups aufgrund von Beschränkungen für offene Dateien fehlschlagen, können Sie sekundäre Plug-ins erwerben, um die Handhabung offener Dateien zu verbessern. In der Regel benötigen Sie das Plug-in für offene Dateien nicht, es sei denn, Sie sehen in Ihren Backups Fehler bei offenen Dateien, dann können Sie die Plug-ins bestellen.

