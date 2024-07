Infrastructure-as-Code (IaC) hilft Ihnen, Ihre Cloud-Umgebung zu kodifizieren, sodass Sie die Bereitstellung und Verwaltung Ihrer Ressourcen in der Cloud automatisieren können. Anstatt also Infrastrukturressourcen manuell bereitzustellen und zu konfigurieren oder Skripte zur Anpassung Ihrer Cloud-Umgebung zu verwenden, nutzen Sie eine hochentwickelte Skriptsprache, um Ihre Ressource und deren Konfiguration zu spezifizieren. Anschließend verwenden Sie Tools wie Terraform, um die Ressource in der Cloud bereitzustellen, wobei Sie die entsprechende API nutzen. Ihr Infrastrukturcode wird genauso behandelt wie der Code Ihrer App, sodass Sie grundlegende DevOps-Verfahren wie Versionskontrolle, Tests und kontinuierliche Überwachung anwenden können.