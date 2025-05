Was ist das SASB?

Erkenntnis

Wie man mit eingebetteter Nachhaltigkeit Geschäftswert schafft

Wenn Sie Nachhaltigkeit einbinden, wird sie zu einem Beschleuniger der Unternehmenstransformation, im Gegensatz zu dem, was sie in so vielen Unternehmen ist – eine Übung in Sachen Berichterstellung oder Buchhaltung.