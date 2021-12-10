Was ist CSR-Berichterstattung?

Unternehmen sind zunehmend verpflichtet und angehalten, über Metriken zu berichten, die über ihre finanzielle Leistung hinausgehen. Die Berichterstattung zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility Reporting, CSR-Berichterstattung) ist ein Ansatz, der den wichtigsten Stakeholdern Transparenz über die soziale und ökologische Leistung eines Unternehmens bietet.
In diesem Artikel gehen wir näher auf die CSR-Berichterstattung ein und erläutern, wie wichtig der Einsatz spezieller Software für die Erfassung von CSR-Daten und die Messung der Leistung ist.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die CSR-Berichterstattung ist die Berichterstattung über die Leistung einer Organisation in Bezug auf nicht-finanzielle Metriken, die Transparenz über die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Gesellschaft und die Umwelt bietet. Die Berichterstattung über die CSR-Leistung erfolgt in der Regel jährlich und ist freiwillig. Allerdings verlangen einige Gerichtsbarkeiten von großen Unternehmen, ihre soziale und ökologische Leistung offenzulegen, was Investoren und Verbrauchern hilft, die nicht-finanziellen Auswirkungen des Unternehmens zu bewerten.
Historisch gesehen lag der Fokus der CSR-Berichte eindeutig auf sozialen Metriken, doch mittlerweile umfassen diese Berichte auch andere, nicht-finanzielle Erfolgsindikatoren. In letzter Zeit wurde der Begriff CSR-Berichterstattung synonym mit dem Begriff ESG-Berichterstattung (Environmental Social and Governance) verwendet.
Beweise dafür, dass Unternehmen sich um die Gesellschaft und das Wohlbefinden und die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter sorgen, finden sich bereits im 19. Jahrhundert während der industriellen Revolution. Auch die Philanthropie erlebte in dieser Zeit einen Aufschwung, und es war nicht ungewöhnlich, dass Industrielle und Unternehmer Spenden für Bildungs- oder Wissenschaftszwecke leisteten.
Moderne CSR-Berichterstattung lässt sich bis ins Jahr 1953 zurückverfolgen, als der Begriff offiziell vom amerikanischen Ökonomen Howard Bowen geprägt wurde. In den 1970er Jahren begann die Popularität der CSR-Berichterstattung zuzunehmen, und in den 1980er Jahren nutzten viele Unternehmen CSR-Berichte, um ihre soziale Verantwortung zu demonstrieren, ihren Markenruf zu stärken und auf die Stakeholder einzugehen.
CSR war einst ein selten angewandter Ansatz in einigen Unternehmen, ist aber heute eine weit verbreitete Form der Selbstkontrolle in Unternehmen aller Größenordnungen und wird oft von einem ernannten CSR-Manager geleitet.
Es existieren mehrere Frameworks die CSR-Berichterstattung unterstützen, je nachdem, ob das Unternehmen sich auf ihre Treibhausgasemissionen, wirtschaftliche Leistung oder soziale Auswirkungen konzentrieren möchte. Drei CSR-Berichtsrahmen, die von Investoren durchweg hoch bewertet werden, sind das Carbon Disclosure Project (CDP), der Dow Jones Sustainability Index (DJSI) und die Global Reporting Initiative (GRI).
Es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen Frameworks. Das CDP konzentriert sich auf Treibhausgasdaten, Wasser und die Leistung der Lieferkette, um Unternehmen dabei zu unterstützen, natürliche Ressourcen zu schützen und den Klimawandel abzuschwächen. Gleichzeitig konzentriert sich die GRI mehr auf die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Unternehmen auf ihre Stakeholder.
Diese Frameworks sind öffentlich zugänglich und ermöglichen Vergleiche zwischen Unternehmen – wohingegen der DJSI nur auf Einladung zugänglich ist und die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Der DJSI wird hauptsächlich von Stakeholdern genutzt, die gemeinsam die ESG-Daten und die finanzielle Leistung eines Unternehmens bewerten möchten.
Für welchen CSR-Framework Sie sich auch entscheiden, Software wie IBM Envizi hilft Ihnen dabei, den Prozess der Berichtserstellung zu optimieren. Durch die Automatisierung zuverlässiger Datenerfassung und die Konsolidierung in einem einzigen System erleichtert Nachhaltigkeitssoftware es Ihnen, CSR-Berichte in Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu erstellen, auszuarbeiten und zu veröffentlichen.
Die Software unterstützt Sie bei der Erfassung von CSR-Metriken, der Berechnung der Treibhausgasemissionen Ihres Unternehmens und der Erstellung prüffähiger Berichte, die den Branchenvorschriften und Best Practices entsprechen. Wir empfehlen dies dringend, um Ihnen Zeit, Geld und Mühe während des komplexen Prozesses der CSR-Berichterstattung zu sparen. Und tatsächlich kann CSR-Leistung wie diese Software auch über die reine Berichterstattung hinausgehen und die Festlegung von CSR-Zielen sowie die Nachverfolgung der Ergebnisse von Leistungsinitiativen unterstützen.
Die Anforderungen an die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) unterscheiden sich je nach geografischer Region, und es gibt nur wenige oder gar keine allgemein anerkannten Standards, was bedeutet, dass Inhalt, Länge und Stil von CSR-Berichten zwischen Organisationen stark variieren können. Dies kann von einigen Unternehmen als positiv angesehen werden, da es ihnen die Flexibilität gibt, ihre Berichte nach eigenem Ermessen zu gestalten und zu kennzeichnen.
Der Nachteil fehlender einheitlicher CSR-Berichtsstandards besteht darin, dass Unternehmen selektiv entscheiden können, welche Informationen sie in ihren Berichten preisgeben und hervorheben. Dies erschwert nicht nur genaue Vergleiche zwischen Unternehmen, sondern kann auch zum Vorwurf von Greenwashing und Reputationsschäden führen.
Um dies zu vermeiden, sollten Organisationen bei ihrer Berichterstattung so transparent wie möglich vorgehen. Dazu gehört die Offenlegung ihrer CSR-Schwächen und Bereiche, in denen sie sich verbessern müssen, sowie ihrer Erfolge. Je transparenter das Unternehmen ist, desto eher vertrauen die Verbraucher darauf, dass diese Themen dem Unternehmen wirklich wichtig sind.
Gute CSR-Leistung ist gute Geschäftsleistung. Die Forschung zeigt immer wieder, dass CSR-Leistung einen echten Mehrwert für Unternehmen darstellt.
CSR-Berichte können auch als wichtiges PR-Instrument für Unternehmen dienen, da sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Umweltinitiativen zu kommunizieren, ihre Erfolge zu präsentieren und sich als sozial verantwortlich zu präsentieren. In einer Welt, in der Investoren und Verbraucher die soziale und ökologische Leistung immer genauer unter die Lupe nehmen, ist die Berichterstattung über die soziale Verantwortung von Unternehmen und deren Leistung eine wesentliche Strategie für Unternehmen.
Unternehmen müssen sich voll und ganz für ihre Initiativen einsetzen, und die Mitarbeiter sollten in den Prozess einbezogen und ermutigt werden, in ihrer täglichen Arbeit einen positiven Beitrag zu leisten. Alle von dem Unternehmen eingegangenen CSR-Verpflichtungen sollten klar kommuniziert werden, und ihre Umsetzung und Wirksamkeit müssen in allen nachfolgenden Berichten mit Beweisen untermauert werden.
Heutzutage wird die herkömmliche Berichterstattung zunehmend durch die nächste Generation der Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) ersetzt. ESG-Berichterstattung ist umfassender und greifbarer und wird stärker durch anerkannte ESG-Berichterstattungsrahmen unterstützt als die CSR-Berichterstattung.
Die ESG-Berichterstattung legt größeren Wert auf die Quantifizierung von Umwelt- und Nachhaltigkeit als nur auf die Vermittlung sozialer Verantwortung. Sie misst die Nachhaltigkeitsleistung anhand vergleichbarer Metriken und setzt genaue Ziele für die Zukunft – wodurch ESG-Berichterstattung für unsere aktuelle Situation mit der Klimakrise und der Forderung an Unternehmen, ethisch im Kern zu handeln, relevanter wird.
CSR-Berichterstattung steht für Corporate Social Responsibility Reporting (Berichterstattung über die soziale Verantwortung von Unternehmen). Ein CSR-Bericht ist ein internes und externes Dokument, das es Unternehmen ermöglicht, ihre ethischen, ökologischen, philanthropischen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu bewerten. Er wird verwendet, um mit Stakeholdern über die soziale und nachhaltige Leistung eines Unternehmens zu kommunizieren.
Ein guter CSR-Bericht sollte detailliert, transparent und flexibel sein. Es sollte eine gute Datenbasis bieten, um aktuelle und zukünftige Berichtsanforderungen zu erfüllen. Es sollten Daten zu allen wichtigen Nachhaltigkeitsmetriken vorliegen, die für Ihr Unternehmen relevant sind, und Sie sollten keine Daten auslassen, die sich negativ auf das Unternehmen auswirken könnten.
Eine gute CSR-Berichterstattung sollte Vertrauen und einen sinnvollen Dialog zwischen Unternehmen und Stakeholdern fördern. Wenn Sie mehrere Stakeholder haben, die bestimmte Berichtsmethoden bevorzugen, kann es sinnvoll sein, mehr als einen CSR-Framework zu verwenden.
Der beste Framework für die CSR-Berichterstattung hängt von der Zielgruppe, dem Wert und dem Zweck des Berichts ab. Beispielsweise könnten Investoren, die die CO2-Emissionen oder den Klimawandel einer Organisation bestimmen möchten, den CDP- oder DJSI-Framework als beste Wahl wählen. Diese öffentlichen Frameworks sind auch ideal, wenn Sie Ihre Daten mit denen anderer Unternehmen vergleichen möchten.
Wenn der CSR-Bericht jedoch an Stakeholder wie NGOs, Lieferanten, Mitarbeiter oder Kunden gerichtet ist und darauf abzielt, die sozialen, wirtschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen eines Unternehmens auf diese Stakeholder zu bestimmen, könnte der Framework angemessener sein.
Die Berichterstattung über soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) ist weitgehend freiwillig. Allerdings verlangen einige Länder wie Australien, Kanada und Großbritannien von großen Organisationen und Unternehmen, die in bestimmten Branchen tätig sind, Berichte über ihre soziale und ökologische Leistung. In den USA ist es derzeit nicht verpflichtend, obwohl sich das bald ändern könnte. Selbst in Ländern, in denen Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht verpflichtend ist, führen viele Unternehmen freiwillige CSR-Berichterstattung durch. Dies kann sie bei der Einbindung der Stakeholder unterstützen, ihren Ruf bei Investoren und Kunden stärken und ihnen helfen, ihre Offenlegungsziele zu erreichen.
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erfahren Sie, wie Benutzer von IBM Turbonomic eine nachhaltige IT erreicht und ihren ökologischen Fußabdruck reduziert haben, während sie gleichzeitig die Anwendungsleistung sicherstellen.
Erfahren Sie, wie IBM Maximo den Wert von Assets während des gesamten Lebenszyklus optimieren kann.
Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit und Netto-Null die Einhaltung der CSRD erreichen.
Erfahren Sie, wie Unternehmen klare Nachhaltigkeitsziele festlegen und erreichen können, die einen Wettbewerbsvorteil bringen.
Optimieren Sie mit der IBM Turbonomic-Plattform die Ressourcenzuweisung für Anwendungen in Ihrem gesamten Ökosystem.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.