Was ist CSR-Berichterstattung?

Die Anforderungen an die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) unterscheiden sich je nach geografischer Region, und es gibt nur wenige oder gar keine allgemein anerkannten Standards, was bedeutet, dass Inhalt, Länge und Stil von CSR-Berichten zwischen Organisationen stark variieren können. Dies kann von einigen Unternehmen als positiv angesehen werden, da es ihnen die Flexibilität gibt, ihre Berichte nach eigenem Ermessen zu gestalten und zu kennzeichnen.

Der Nachteil fehlender einheitlicher CSR-Berichtsstandards besteht darin, dass Unternehmen selektiv entscheiden können, welche Informationen sie in ihren Berichten preisgeben und hervorheben. Dies erschwert nicht nur genaue Vergleiche zwischen Unternehmen, sondern kann auch zum Vorwurf von Greenwashing und Reputationsschäden führen.

Um dies zu vermeiden, sollten Organisationen bei ihrer Berichterstattung so transparent wie möglich vorgehen. Dazu gehört die Offenlegung ihrer CSR-Schwächen und Bereiche, in denen sie sich verbessern müssen, sowie ihrer Erfolge. Je transparenter das Unternehmen ist, desto eher vertrauen die Verbraucher darauf, dass diese Themen dem Unternehmen wirklich wichtig sind.