CDP ist ein beliebtes freiwilliges Berichts-Framework, mit dem Unternehmen Umweltinformationen an ihre Stakeholder (Investoren, Mitarbeiter und Kunden) weitergeben. Die Berichterstattung erfolgt jährlich. Das Portal öffnet jedes Jahr im April und die Einreichungen erfolgen im Juli.
CDP pflegt diese Daten in einer offenen Datenbank und verkündet, über die weltweit umfassendste Sammlung von selbst berichteten Umweltdaten zu verfügen.
Für Unternehmen bietet das CDP derzeit drei Fragebögen an (Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder). Jede dieser Komponenten wird anhand unterschiedlicher Methoden bewertet. Jeder Fragebogen enthält neben allgemeinen Fragen auch spezifische Fragen für besonders betroffene Branchen. Die Bewertung der CDP-Fragebögen wird von akkreditierten Partnern durchgeführt, die von Mitgliedern des CDP geschult wurden.
Die vom CDP erfassten Informationen können sowohl von Investoren als auch von den berichtenden Unternehmen selbst genutzt werden. Investoren können CDP nutzen, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsleistung zu treffen, und Unternehmen können Maßnahmen zu Klimawandel, Wasserressourcen und anderen kritischen Bereichen ergreifen.
Im Jahr 2003 gab es nur wenige Hunderte von CDP-Berichterstattern. Seitdem ist die Zahl der Meldungen deutlich gestiegen, wenn nicht sogar exponentiell. Im Jahr 2020 meldete das CDP Rekordoffenlegungen von über 9.600 Personen, die dem CDPgemeldet wurden – ein Anstieg von 14 % im Vergleich zum Vorjahr und 70 % seit der Unterzeichnung des Pariser Abkommens im Jahr 2015.
CDP besteht aus einer langen Liste von Fragen, die Unternehmen beantworten müssen. Im Jahr 2021 erfolgte dies in Form eines 88-seitigen Dokuments mit über 200 Fragen. Die Erfassung der erforderlichen Daten und die Beantwortung eines CDP-Fragebogens sind kein leichtes Unterfangen. In einem Bericht aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Smart Innovators: Corporate ESG & Sustainability Software“ schätzte Verdantix (ein unabhängiges Analystenunternehmen), dass „die angemessene Beantwortung eines CDP-Fragebogens … ein Team von 30 Mitarbeitern mehr als 40 Arbeitstage kosten kann kann“.
Der CDP-Fragebogen zum Klimawandel enthält eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Fragen. Software für die Nachhaltigkeit eignet sich besonders gut zur Beantwortung von Fragen, die quantitative Daten erfordern. Software kann die Emissionsberechnung vereinfachen, insbesondere bei der Berechnung der Scope-2-Emissionen nach der erforderlichen marktbasierten Methode. Darüber hinaus kann es nützlich sein, eine Bibliothek von Emissionsfaktoren zu pflegen, die zur Berechnung der Emissionsintensität und der absoluten Emissionen (Scope 1, Scope 2 standortbezogen, Scope 2 marktbezogen und Scope 3) verwendet werden, und es kann Emissionen nach Land/Region, Gruppe, Einrichtung und Aktivität aufschlüsseln.
Envizis Suite von Lösungen für die ESG-Berichterstattung erfasst Daten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Plattform, die automatisch Emissionen, den Energieverbrauch, die Gebäudebewertungen und wichtige ESG-Indikatoren berechnet. Diese Daten stehen dann über verschiedene Dashboards und Berichte zur Verfügung, die in verschiedene Formate exportiert werden können, so dass Organisationen die Erkenntnisse über ESG-Berichterstattungsrahmen oder für interne Compliance-Anforderungen nutzen können.
