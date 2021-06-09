CDP ist ein beliebtes freiwilliges Berichts-Framework, mit dem Unternehmen Umweltinformationen an ihre Stakeholder (Investoren, Mitarbeiter und Kunden) weitergeben. Die Berichterstattung erfolgt jährlich. Das Portal öffnet jedes Jahr im April und die Einreichungen erfolgen im Juli.

CDP pflegt diese Daten in einer offenen Datenbank und verkündet, über die weltweit umfassendste Sammlung von selbst berichteten Umweltdaten zu verfügen.