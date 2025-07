Was ist strategisches Portfoliomanagement?

Zeit, Ressourcen, Personal und Budgets sind in den heutigen dynamischen Geschäfts- und IT-Umgebungen begrenzt. Um ihr langfristiges Überleben zu sichern, müssen Unternehmen schneller verschieben als je zuvor, riskantere und wirkungsvollere Entscheidungen treffen und kontinuierliche Innovation vorantreiben.

Folglich müssen die Entscheidungsträger entscheiden, welche Projekte, Produkte, Programme oder Initiativen sie verfolgen und welche aufgegeben werden sollen (basierend auf Faktoren wie Ressourcenverbrauch und Ausrichtung auf die strategischen Ziele des Unternehmens).

Investitionen, die die gewünschten Geschäftsergebnisse nicht unterstützen, sind Kandidaten für die Eliminierung, und Investitionen, die gut mit den strategischen Zielen übereinstimmen, werden priorisiert.

Der Entscheidungsprozess kann jedoch für Unternehmen eine große Herausforderung darstellen. Wenn beispielsweise die strategischen Ziele unklar sind, weil sie nicht klar definiert oder allen an der Umsetzung beteiligten Stakeholdern angemessen kommuniziert wurden, können Investitionsentscheidungen leiden.

Einige Unternehmen haben außerdem Probleme mit der Informations- und Prozesstransparenz in den für das Portfolio wesentlichen Systemen, wodurch Silos in wichtigen Bereichen (wie Kapazitätsplanung, Risikomanagement und Finanzmanagement) entstehen. Diese Probleme werden oft durch die aggressive Skalierung flexibler Praktiken verschärft, was zu blinden Flecken sowohl für Portfolio- als auch für Finanzplaner führen kann.

Ungelöste Silos verhindern, dass Projekt-Portfolio-Manager einen umfassenden Überblick über die Unternehmensdaten erhalten, was die Kapazitätsplanung, die Budgetzuweisung und die Entscheidungsfindung behindert. Darüber hinaus erschweren die unzusammenhängenden Systeme zur Erfassung von Budgets, Ressourcen und Arbeitsaufträgen eine dynamische Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen.

Da die Teams im gesamten Unternehmen jedoch mit größerer Autonomie und schnelleren Entscheidungsfindung arbeiten, wird die kontinuierliche Abstimmung mit einer Single-Source-of-Truth (SSOT) immer wichtiger.

SPM-Praktiken lösen Transparenz- und Ausrichtungsprobleme, indem sie Disziplinen integrieren, die in der Regel von separaten Teams bearbeitet werden. Dazu gehören Strategiemanagement, Programmportfolio-Management (PPM), integrierte IT-Portfolio-Analyse, flexibles Portfolio-Management und flexibles Finanzmanagement.

In SPM-Umgebungen sind diese Aufgaben zentralisiert und miteinander verknüpft, sodass alle Änderungen (der Geschäftsstrategie, der Betriebsmodelle, der IT-Portfolios oder der Unternehmensarchitektur) sofort für alle erforderlichen Stakeholder sichtbar sind. Die unternehmensweite Sichtbarkeit in Echtzeit erleichtert die optimierte Ausrichtung des Portfolios, die wertorientierte Entscheidungsfindung und die kontinuierliche Anpassungsfähigkeit des Portfolios.

So hilft SPM Unternehmen, Projektmanagern und Projektmanagementbüros (PMOs), hervorragende Ergebnisse zu erzielen und ihren Wettbewerbsvorteil durch digitale und Technologie-Investitionen zu erhalten.