Was ist EHS?

EHS-Programmierung umfasst unzählige Berichte, Prüflisten, Sicherheitsdatenblätter und mehr. Die Dokumentation umspannt viele verschiedene Arbeitsabläufe und auch viele verschiedene IT-Insellösungen, wenn nicht gar buchstäblich mit Papier und Stift gearbeitet wird. Das Ergebnis: Ein zähes EHS-Management, bei dem bei Nichteinhaltung von Vorschriften im besten Fall geringfügige Bußgelder, im schlimmsten Fall potenziell katastrophale Einbußen bei der Produktivität der Mitarbeiter drohen – oder sogar Gefahren für das Leben der Mitarbeiter selbst.

Zur Einhaltung branchenspezifischer Best Practices und rechtlicher Rahmenvorschriften muss mit sorgfältigst sichergestellt werden, dass konsequent die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit ergriffen werden. Und bei Tausenden oder Zehntausenden solcher Maßnahmen ist es nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Mithilfe von EHS-Software lassen sich diese Maßnahmen in einer einzigen Umgebung zusammenführen, planen, automatisieren, verfolgen und sogar ausführen. EHS-Software erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen und Teams, so dass allen, die im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit eine Rolle spielen, dieselben Informationen vorliegen.