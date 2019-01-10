Unternehmen setzen Lean Six Sigma häufig ein, um Geschäftsprozesse zu verbessern, effizienter zu arbeiten und Kosten zu senken. Wer die Prozesse im Griff hat, kann Ordnung ins Chaos bringen.

Die Lean Six Sigma-Methode fordert Unternehmen auf, zu definieren, zu messen, zu analysieren, zu verbessern und zu kontrollieren (DMAIC) und legt damit den Grundstein für ein erfolgreiches Lean Six Sigma-Prozessverbesserungsprojekt.

Der erste Schritt, das „Definieren“, beinhaltet ein gründliches Verständnis der Prozesse. Dazu sollte ein Unternehmen die Prozesse genau so modellieren, wie sie heute existieren. Dies ist keine Übung zur Beschreibung eines zukünftigen Zustands oder einer Wunschliste. Die Dokumentation des Ist-Zustands hilft allen Teammitgliedern, gemeinsam ein gemeinsames Verständnis des Prozesses von Anfang bis Ende zu entwickeln. Sobald der aktuelle Prozess erfasst ist, kann das Unternehmen ihn mit Hilfe der anderen DMAIC-Schritte effektiv verbessern.

Die Prozessmodellierung hilft bei: