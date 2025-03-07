Was ist Prozessoptimierung?

Unter Prozessoptimierung versteht man die Verbesserung von Geschäftsprozessen mit strukturierten Methoden und Technologien – einschließlich Automatisierung und KI –, um Ineffizienzen zu beseitigen, die Qualität sowie den Unternehmenswert zu steigern.

Die Prozessoptimierung hilft Unternehmen, ihr Projektmanagement zu verbessern und Abläufe zu rationalisieren, Engpässe zu vermeiden und kontinuierliche Verbesserungen über mehrere bestehende Prozesse hinweg zu erzielen. Für viele Unternehmen ist sie ein Eckpfeiler ihrer Initiativen zur digitalen Transformation, da sie Technologien nutzt, um die Leistung zu optimieren und Prozesse zu automatisieren.

Die meisten modernen Unternehmen verfügen über eine Reihe aktueller Prozesse, die von einer schrittweisen Optimierung profitieren würden, darunter Finanzabläufe, Kundenservice und Mitarbeiter-Onboarding. Die Prozessoptimierung ist besonders wichtig im Hinblick auf die Digitalisierung vieler Dienste, bei denen Aktionen in Apps und Websites stattfinden.

Prozessoptimierung ist eine Schlüsselkomponente der Geschäftsprozessoptimierung (BPO), die die Analyse und Verbesserung bestehender Geschäftsprozesse beinhaltet. Und BPO ist eine Komponente des Business Process Management (BPM), der Strategie der Verwaltung von Prozessen. Sie ist der Verbesserung von Geschäftsprozessen insofern ähnlich, als dass sie zu einer höheren betrieblichen Effizienz führt.

BPO ist eine Unterdisziplin innerhalb des Business Process Management (BPM), einem Managementansatz, der darauf abzielt, alle wiederholbaren Geschäftsprozesse des Unternehmens zu verstehen und zu steuern, um die Effizienz zu steigern. BPI-Anwender verwenden beliebte Methoden zur Prozessverbesserung wie DMAIC, Lean, Six Sigma und die Kaizen-Methode.