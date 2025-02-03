10 Lean-Agile-Prinzipien, die Ihre Geschäftstätigkeit transformieren

Lean-Agile-Prinzipien, -Tools und -Methoden verwandeln Ihr Unternehmen in einen Innovationsmotor, indem sie Verschwendung reduzieren und den Wert maximieren.
Jedes Unternehmen muss mit der Konkurrenz Schritt halten und sie dann überholen. Dafür muss Ihr Team produktiver sein, um Aufgaben schneller zu erledigen. Aber wie kann man die Produktivität verbessern?
Der Schlüssel zur Steigerung Ihrer Produktivität ist die Einführung des Lean-Agile-Prozesses. Es gab einen großen Hype um die Lean-Agile-Innovation. Das liegt daran, dass Teams heutzutage diese Methoden nutzen, um Freude an ihrer Arbeit zu haben, die Kunden zufrieden zu stellen und ihre Arbeit viel schneller zu erledigen, als es mit traditionellen Verfahren möglich wäre.
Unternehmen setzen auf Lean Agile, um einen Teil der Verschwendung zu reduzieren, die mit der Einführung flexibler Methoden in großem Maßstab einhergeht. Teams, die Lean Agile anwenden, berichten von höherer Arbeitszufriedenheit und einer schnelleren – und effizienteren – Wertschöpfung für die Kunden.
Lean Agile umfasst eine Reihe von Prinzipien und Praktiken, die Verschwendung minimieren (schlank) und Wert maximieren (flexibel). Lean Agile hilft Teams, schnellere Ergebnisse zu erzielen, indem es den Umfang der laufenden Arbeit (Work in Process, WIP) reduziert und den Ablauf steuert, um den Fokus zu verbessern, Kontextwechsel zu reduzieren und Verschwendung zu vermeiden: verschwendete Aufgaben, Zeit und Geld.
Flexible Teams werden ermutigt, den Fluss zu steuern, indem sie funktionsübergreifende Teams bilden, die zusammenarbeiten, um eine Iteration nach der anderen zu liefern. Wenn man „Lean“ (schlank) und „Agile“ (flexibel) kombiniert, setzt man die flexible Methodik um und berücksichtigt gleichzeitig die Werte und Praktiken eines schlanken Prozesses. Bei der Agile-Methodik geht es darum, das Produkt selbst zu verbessern; bei Lean geht es darum, den Prozess zu verbessern, der die Produkte liefert.
Lean wurde ursprünglich für die Fertigung entwickelt, später aber auch als geeignet und anwendbar für die Softwareentwicklung erkannt. Bei der Anwendung von Lean liegt der Schwerpunkt auf der Minimierung von Verschwendung bei gleichzeitiger Maximierung des Kundennutzens.
In der Softwareentwicklung bedeutet schlankes Projektmanagement das Entfernen unnötiger Mängel, Funktionen, Überarbeitungen und mehr, während die flexible Methodik Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit in unsicheren Umgebungen fördert.
Im Jahr 2001 trafen sich 17 prominente Entwickler, die sich selbst als „Organisationsanarchisten“ bezeichneten, in Snowbird, Utah; unter ihnen war Jeff Sutherland, der Schöpfer von „Scrum“. Die Gruppe umfasste Befürworter vieler wettbewerbsorientierter Ansätze, wie adaptive Softwareentwicklung (ASD), extreme Programmierung (XP), dynamische Systementwicklungsmethode (DSDM) und funktionsbasierte Entwicklung (FDD). Diese Ansätze wurden als „leichtgewichtige Frameworks“ bezeichnet, weil sie einfachere und weniger Möglichkeiten zur Anpassung an neue, sich schnell verändernde Umgebungen boten.
Die Gruppe einigte sich auf einen Namen für ihre Bewegung: „Agile“. Die Gruppe entwickelte zwölf operative Prinzipien, die sie „Prinzipien hinter dem Agile-Manifest“ nannte.
Im Zuge der Weiterentwicklung flexibler Methoden untersuchten Forscher des MIT die Methoden japanischer Fertigungssysteme, darunter auch das Produktionssystem von Toyota. Sie prägten den Begriff „Lean“, weil er die Lean-Methodik/-Prinzipien zur Steigerung der Produktivität durch die Beseitigung von Verschwendung mittels Reduzierung destruktiver, überlastender und ungleichmäßiger Workflows beschreibt. Befürworter von Lean konzentrierten sich mehr auf die Zusammenarbeit mit Kunden, aber letztendlich kam es zu einer Umsetzung von Lean Agile als gültige Anwendung der Prinzipien und Werte von Lean Agile.
Anstatt Software in großen Chargen bereitzustellen, arbeiten flexible Teams iterativ daran, funktionsfähige Software so schnell wie möglich bereitzustellen. Teams, die die flexible Methodik praktizieren, nutzen die häufige Bereitstellung von Code, um schnell Kundenfeedback zu erhalten und dieses in ihre weitere Arbeit einfließen zu lassen. Das bedeutet, dass Teams die erforderlichen Änderungen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess umsetzen können. Diese iterativen Entwicklungsprinzipien stimmen mit den Lean-Prinzipien überein, um Verpflichtungen aufzuschieben und schnell Ergebnisse zu liefern.
Lean hilft dabei, den Fokus zu verbessern und Kontextwechsel zu reduzieren, indem der Arbeitsfluss so gesteuert wird, dass die WIP begrenzt und eine schnelle Bereitstellung ermöglicht wird. Die Mitglieder eines flexiblen Teams steuern den Arbeitsablauf und arbeiten als funktionsübergreifendes Team, um jeweils eine Wiederholung zu liefern. Dadurch haben Lean-Benutzer die Möglichkeit, mit den aktuellsten und relevantesten Informationen fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Kurze Feedbackschleifen helfen Teams auch bei der Arbeit an aktualisierten Geschäftsanforderungen. Die tägliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Business-Stakeholdern ermöglicht es Teammitgliedern, Dinge zu eliminieren, die dem Kunden keinen Mehrwert bieten, und gleichzeitig Aufgaben anhand der Unternehmensziele zu priorisieren.
Jedes Unternehmen möchte Fristen so schnell wie möglich einhalten. Lean Agile ist ein adaptiver Prozess, der den phasenweisen Ansatz nutzt, um Dinge Schritt für Schritt anzugehen. Das ist entscheidend für das Scaled Agile Framework (SAFe). Produktentwicklungsteams nutzen SAFe, um Produktivität, Markteinführungszeit, Mitarbeiterbindung und die Qualität der Lösung zu verbessern.
Es gibt 10 Hauptgrundsätze, die zur effektiven Unternehmensführung beitragen:
Die wirtschaftliche Betrachtungsweise wird durch häufiges und frühzeitiges Liefern erreicht. Dazu wenden Sie folgendes Framework an:
Verstehen Sie das Ziel des Systems, da es einen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung von Problemlösungen bietet, indem alle Systemaspekte einbezogen und Design, Entwicklung, Bereitstellen und Wartung berücksichtigt werden.
Zu den wichtigsten Systemaspekten gehören:
Die Lean-Agile-Prinzipien bieten Raum für zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gestaltungsmöglichkeiten werden sich je nach Situation angleichen und erweitern und zu optimalen wirtschaftlichen Ergebnissen führen.
Reduzieren Sie Risiken, indem Sie Kunden die Möglichkeit geben, inkrementelle Builds einzusehen. Schrittweises Vorgehen ermöglicht einen schnellen Lernzyklus. Nutzen Sie diese Integrationspunkte für komplexe Systeme, um jedes System zu überprüfen und sicherzustellen, dass es seiner Verantwortung gerecht wird.
Die Lean-Agile-Prinzipien ersetzen traditionelle Methoden durch ein setbasiertes Design. Diese Inkremente ermöglichen den schnellen Aufbau integrierter Lernzyklen.Daher ist an jedem Punkt ein Meilenstein beteiligt, der den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung (Software Development Life Cycle, SDLC) von den Testanforderungen bis hin zur Wertsteigerung abdeckt.
Die Visualisierung des laufenden Arbeitsprozesses ermöglicht dessen Begrenzung durch Verringerung der Chargengrößen und Verwaltung der Warteschlangenlängen. Befolgen Sie alle drei Methoden, um einen kontinuierlichen Fluss zu erreichen und neue Systemfunktionen schnell zu integrieren:
Kadenzprinzipien des Flusses:
Diese Richtlinien basieren auf den Lean-Agile-Prinzipien und sollen Fachkräfte motivieren:
Verteilen Sie die Entscheidungsfindung, um Verzögerungen zu reduzieren und den Entwicklungsfluss zu verbessern, um schnelleres Feedback mit innovativen Lösungen zu ermöglichen.
Etablieren Sie mit diesen Schritten ein neues Unternehmen:
Reorganisieren Sie auf der Grundlage von Werten.
Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Best Practices für flexible Teams, wenn isolierte Teams keinen Einblick in andere Arbeitsabläufe haben, was zur Finanzierung nicht-strategischer oder redundanter Arbeit führt. Ohne finanzielle Transparenz im gesamten Unternehmen werden die Kosten für Produktionsfehler in den einzelnen Teams verborgen, was die Mittel für neue Arbeitsabläufe reduziert und gleichzeitig die Budgetabweichung erhöht.
Teams verwenden weiterhin viele verschiedene Tools und kämpfen nach wie vor damit, dass es keine Single-Source-of-Truth (SSOT) gibt, die Daten auf Team-, Programm-, Portfolio- und Unternehmensebene zusammenführt. Die Integration in die Finanzplanung erfolgt manuell, verlangsamt den Prozess erheblich und verhindert ein echtes Wertstrommodell mit dynamischen Finanzierungsentscheidungen.
IBM® Targetprocess ist eine führende Enterprise-Agile-Management-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, flexible Praktiken schnell zu skalieren und einzuführen sowie die Agilität des Unternehmens zu beschleunigen. Targetprocess verbindet Strategie und Umsetzung und ist die einzige Lösung, die direkt in eine branchenführende IBM Apptio Finanzmanagement-Plattform integriert werden kann. Diese Integration ermöglicht Unternehmen den vollständigen ROI ihrer Innovationsprojekte nachzuverfolgen und intelligente Entscheidungen über Technologieinvestitionen zu treffen.
Starten Sie jetzt eine kostenlose Testversion, um zu erfahren, wie IBM Targetprocess an Ihre einzigartigen Herausforderungen und Anwendungsfälle angepasst werden kann.
Erfahren Sie, wie IBM Targetprocess Sie dabei unterstützt, Aufgaben, Ressourcen und Portfolios dynamisch zu verwalten und gleichzeitig eine kontinuierliche Ausrichtung an der Geschäftsstrategie sicherzustellen.