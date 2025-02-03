10 Lean-Agile-Prinzipien, die Ihre Geschäftstätigkeit transformieren

Lean-Agile-Prinzipien, -Tools und -Methoden verwandeln Ihr Unternehmen in einen Innovationsmotor, indem sie Verschwendung reduzieren und den Wert maximieren.

Jedes Unternehmen muss mit der Konkurrenz Schritt halten und sie dann überholen. Dafür muss Ihr Team produktiver sein, um Aufgaben schneller zu erledigen. Aber wie kann man die Produktivität verbessern?

Der Schlüssel zur Steigerung Ihrer Produktivität ist die Einführung des Lean-Agile-Prozesses. Es gab einen großen Hype um die Lean-Agile-Innovation. Das liegt daran, dass Teams heutzutage diese Methoden nutzen, um Freude an ihrer Arbeit zu haben, die Kunden zufrieden zu stellen und ihre Arbeit viel schneller zu erledigen, als es mit traditionellen Verfahren möglich wäre.

Unternehmen setzen auf Lean Agile, um einen Teil der Verschwendung zu reduzieren, die mit der Einführung flexibler Methoden in großem Maßstab einhergeht. Teams, die Lean Agile anwenden, berichten von höherer Arbeitszufriedenheit und einer schnelleren – und effizienteren – Wertschöpfung für die Kunden.