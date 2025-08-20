Was ist Process Mining?

Durch die Kombination von Data Mining und Prozessanalyse können Unternehmen Protokolldaten aus ihren Informationssystemen auswerten, um die Leistung ihrer Prozesse zu verstehen und Engpässe und andere verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Process Mining nutzt einen datengestützten Ansatz zur Prozessoptimierung, der es Managern ermöglicht, bei ihren Entscheidungen bezüglich der Ressourcenzuweisung für bestehende Prozesse objektiv zu bleiben.

Informationssysteme wie ERP-Tools (Enterprise Resource Planning) oder CRM-Tools (Customer Relationship Management) bieten einen Prüfpfad für Prozesse mit ihren jeweiligen Protokolldaten. Beim Process Mining werden diese Daten aus IT-Systemen verwendet, um ein Prozessmodell oder einen Prozessgraphen des realen Prozesses zu erstellen. Von hier aus wird der End-to-End-Prozess untersucht und die Details und eventuelle Abweichungen werden skizziert.

Spezialisierte Algorithmen können auch Erkenntnisse über die Ursachen von Standardabweichungen liefern. Mit diesen Algorithmen und Visualisierungen kann das Management erkennen, ob seine Prozesse wie beabsichtigt funktionieren. Wenn nicht, erhalten sie die Informationen, die sie benötigen, um die Optimierung der Prozesse zu rechtfertigen und die erforderlichen Ressourcen zuzuweisen. Sie können auch Möglichkeiten zur Integration von Robotic Process Automation (RPA) in Prozesse aufdecken und so alle Automatisierungsinitiativen für ein Unternehmen beschleunigen.

Process Mining konzentriert sich auf verschiedene Perspektiven, wie Kontrollfluss, organisatorische Aspekte, Fälle und Zeitstempel. Während sich ein Großteil der Arbeit rund um das Process Mining auf die Abfolge von Aktivitäten – d. h. die Steuerung – konzentriert, liefern auch andere Perspektiven wertvolle Informationen für Managementteams. Organisatorische Perspektiven können die verschiedenen Ressourcen innerhalb eines Prozesses aufzeigen, wie z. B. einzelne Jobrollen oder Abteilungen, und die zeitliche Perspektive kann Engpässe aufzeigen, indem sie die Verarbeitungszeit verschiedener Ereignisse innerhalb eines Prozesses misst.

Im Jahr 2011 veröffentlichte das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) das Process Mining Manifesto, um die Nutzung von Process Mining für die Neugestaltung von Geschäftsabläufen voranzubringen. Während Befürworter des Process Mining, wie die IEEE, seine Einführung vorantreiben, stellt Gartner fest, dass auch Marktfaktoren eine Rolle bei seiner Beschleunigung spielen werden. Die Bemühungen um die digitale Transformation werden dazu führen, dass Prozesse genauer untersucht werden, was wiederum die Akzeptanz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Aufgabenautomatisierung und Hyperautomatisierung erhöht. Das Tempo dieser organisatorischen Veränderungen erfordert von den Unternehmen auch eine gewisse operative Belastbarkeit, um sich anpassen zu können. Infolgedessen werden Unternehmen zunehmend auf Process Mining Tools zurückgreifen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.