So verbessert Process Mining das IT-Service-Management und spart Ihrem Unternehmen Zeit und Geld

Die Technologie hinter Process Mining bietet einen digitalen Zwilling der Prozesse, sodass die Benutzer Hot Spots für Automatisierung und andere Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig machen können. Process Mining kann auf eine breite Palette von Anwendungsfällen angewendet werden, um IT-Teams dabei zu unterstützen, Änderungen innerhalb der Lösung selbst zu testen, bevor sie diese im Unternehmen einsetzen oder in neue Technologie investieren, und Ineffizienzen zu verhindern, indem Aktionen wie sofortige Benachrichtigungen ausgelöst werden. IT-Fachleute stehen vor der großen Herausforderung, Daten aus verschiedenen Systemen oder von verschiedenen Benutzern zu sammeln und zu analysieren. Prozessanwendungen können helfen, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie vorgefertigte Assets bereitstellen, mit denen die Benutzer schnell in ihre Analyse einsteigen und sofort Verbesserungsinitiativen starten können.

Process Mining ist eine ideale Lösung, um mit der Planung der Automatisierung zu beginnen. Front-end-Kommunikation, Back-end-Workflow und die Tausenden von Prozessen, die die Lieferkette, den Kundenbetrieb, den IT-Betrieb, Finanzen und Verwaltung, die Qualität und die Nachhaltigkeit regeln, können von Process Mining profitieren, da sie mehrere Stakeholder einbeziehen und komplex und schwierig zu verwalten sein können.

Ein Tool wie Process Mining kann IT-Teams helfen, Zeit und Geld zu sparen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Es gibt IT-Betriebsleitern die Möglichkeit, KPIs wie die Einhaltung von SLAs und die durchschnittliche Lösungszeit im gesamten Unternehmen zu verfolgen. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mitarbeiter benötigt Zugriff auf seine E-Mail oder Webex. Ihr Manager stellt eine Anfrage für ein Tool wie ServiceNow, JIRA oder Remedy.

Die Process Mining-Anwendung unterstützt IT-Betriebsmanager bei der Verwaltung des Tickets über den gesamten Lebenszyklus der Anfrage hinweg. So wird sichergestellt, dass Service-Level-Agreements (SLAs) ohne Strafzahlungen eingehalten werden und kritische Dienste effizient verwaltet werden, bis das Ticket geschlossen ist. Die Anwendung stellt sicher, dass IT-Servicemanager Tickets nicht manuell nachverfolgen müssen und die Mitarbeiter mit dem IT-Support zufriedener sind, da ihre Anfragen schnell und effizient bearbeitet werden.

Es kann schwierig sein, die richtigen Prozesse zu identifizieren, die richtigen Prozesse zu verbessern, die erforderlichen Ressourcen und Unterstützung zu erhalten und die Arbeitsweise der Mitarbeiter zu ändern. Ein Process-Mining-Tool hilft Servicemanagern, den Ablauf von Aufgaben und Tickets in ihrem System zu erkennen. Sie bietet einen Überblick über die verschiedenen Pfade, die Tickets von der Öffnung bis zur Schließung durchlaufen. Das Tool hilft dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen die Verwaltung von Tickets verbessert werden kann, z. B. wenn mehrere Tickets einer Person zugewiesen werden, nur um dann einer anderen zugewiesen zu werden, oder wenn Tickets ständig neu geöffnet werden. Prozessanwendungen unterstützen IT-Betriebsleiter auch bei der Festlegung von KPIs, wie z. B. der Zeit, die zur Lösung eines Tickets nach Schweregrad oder Priorität benötigt wird, was die Gesamteffizienz des Ticketmanagements verbessert und dazu beiträgt, SLAs rechtzeitig zu erfüllen.