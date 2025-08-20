Was ist Task-Mining?

Task-Mining-Techniken wurden verwendet, um Prozessabläufe in einer Vielzahl von Branchen zu verbessern. Process-Maps können Unternehmen helfen, sich mehr auf die wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs) zu konzentrieren, die wichtig sind, und sie anzuspornen, ihre betrieblichen Ineffizienzen durch Process-Mining und Task-Mining erneut zu untersuchen.

Einige Anwendungsfälle von Task-Mining sind: