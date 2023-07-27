Die Öl- und Gasindustrie bleibt ein integraler Bestandteil der Energiewirtschaft, steht aber vor einer Reihe moderner Herausforderungen, darunter volatile Marktbedingungen, zunehmende Umweltauflagen und der wachsende Bedarf an betrieblicher Effizienz.
Um diese Herausforderungen zu meistern, setzen die Akteure der Branche auf EAM-Lösungen (Enterprise Asset-Management). EAM ist ein unschätzbares Tool, das es Öl- und Gasunternehmen ermöglicht, physische Anlagen und Infrastrukturen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verwalten – von der Planung und Beschaffung bis hin zur Wartung und Entsorgung.
Im Jahr 2022 wurde der EAM-Markt auf fast 6 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,9 % bis 2030. Hier besprechen wir mögliche Anwendungen für EAM-Software in der Öl- und Gasindustrie und sprechen über die Trends, die die Branche vorantreiben.
Im Kern ist Enterprise Asset Management (EAM) ein System, das Unternehmen bei der Verwaltung physischer Vermögenswerte (z. B. Equipment, Maschinen und Infrastruktur) unterstützt. Es bietet einen ganzheitlichen Überblick und liefert kritische Daten über Zustand, Standort und Effizienz der Assets.
EAM-Systeme können unter anderem Funktionen wie Wartungsmanagement, Asset-Lifecycle-Management, Bestandsmanagement und Work Order Management umfassen. In jüngerer Zeit haben diese Systeme fortschrittliche Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) integriert, um vorausschauende Analysen und eine Überwachung in Echtzeit zu ermöglichen.
Enterprise Asset Management (EAM) kann Unternehmen dabei helfen, eine komplexe Vielzahl von Anlagen, von Bohrinseln und Pipelines bis hin zu Raffinerien und Lagerstätten, einfacher zu verwalten. Im Folgenden sind einige der wirkungsvollsten Methoden aufgeführt, mit denen die Öl- und Gasindustrie EAM als Strategie für das Asset-Management einsetzt:
Mit der Weiterentwicklung der EAM-Technologie (Enterprise Asset Management) entstehen neue Trends, die das Asset Performance Management von Öl- und Gasunternehmen grundlegend verändern könnten. Doch welche Innovationen bergen das größte Potenzial? Lassen Sie uns diskutieren (in keiner bestimmten Reihenfolge).
Digitale Zwillinge– virtuelle Nachbildungen physischer Assets, Prozesse und/oder Systeme – gewinnen im Öl- und Gassektor erheblich an Bedeutung. Bei der Integration mit EAM bieten digitale Zwillinge die Möglichkeit, verschiedene Betriebsszenarien zu simulieren und Störungen von Assets vorherzusehen. Der Zugang zu Assets-/Systemsimulationen ermöglicht eine proaktive Wartungsplanung, eine verbesserte Entscheidungsfindung und ein besseres Risikomanagement. Es kann außerdem die Betriebszeit und Lebensdauer deutlich erhöhen.
Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, Transparenz, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit in das EAM zu bringen. Blockchain bietet eine sichere, dezentrale Aufzeichnung aller Transaktionen im Zusammenhang mit Assets, wodurch die Prüfbarkeit verbessert und das Risiko von Betrug und Fehlern verringert wird. Die Nutzung von Blockchain im EAM steckt zwar noch in den Anfängen, ist aber ein Trend, den man im Auge behalten sollte.
KI und ML sind leistungsstarke EAM-Systeme, die die Prognosefähigkeit von EAM auf die nächste Stufe heben. Durch die Erfassung und Analyse riesiger Datenmengen von Asset-Sensoren können diese Technologien Equipment-Ausfälle genauer vorhersagen und die allgemeine Asset-Zuverlässigkeit verbessern.
Durch die Integration von Augmented Reality (AR) in EAM können Öl- und Gasunternehmen die Effizienz und Effektivität ihrer Wartungsprozesse steigern. Die AR-Technologie projiziert digitale Informationen auf die physische Welt und hilft Technikern so, komplexe Abläufe zu visualisieren und Equipment-Probleme zu diagnostizieren. Im Falle einer Störung können die Wartungsteams mithilfe von AR-Brillen Echtzeitdaten der Assets einsehen, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen und sogar Remote-Unterstützung von Experte erhalten.
Die mobile Technologie macht EAM zugänglicher denn je. Techniker können nun unabhängig von ihrem Standort von ihren Mobilgeräten aus auf Asset-Informationen, Metriken, Wartungspläne und detaillierte Arbeitsanweisungen zugreifen. Dadurch wird nicht nur die Produktivität gesteigert, sondern auch sichergestellt, dass dem Team stets die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.
Nachhaltigkeit ist ein dringendes Anliegen für die Öl- und Gasindustrie, und EAM-Systeme entwickeln sich weiter, um diese Initiativen zu unterstützen. Moderne EAM-Systeme können Unternehmen dabei helfen, ihre Umweltbelastung zu überwachen und zu reduzieren, ihren CO2-Fußabdruck zu verfolgen und die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen. Diese neuen Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Praktiken entgegenzuwirken, die der Umwelt schaden, und dennoch ihre Gewinne zu maximieren.
Die Öl- und Gasindustrie kann erheblich von EAM-Systemen profitieren, die wertvolle Erkenntnisse liefern, mit denen Öl- und Gasunternehmen ihre Betriebsabläufe optimieren, ihre Rentabilität steigern und in einem schwierigen Branchenumfeld wettbewerbsfähig bleiben können. Durch die Integration von EAM in andere Geschäftssysteme – wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) – können Unternehmen einen ganzheitlicheren Ansatz für ihre Betriebsabläufe verfolgen.
Die erfolgreiche Implementierung von EAM erfordert jedoch umfangreiche Personalschulungen, umfassende Change-Management-Initiativen und einen strategischen Ansatz, der mit den Geschäftszielen des Unternehmens übereinstimmt. Zudem hat das Unternehmen Vorteil von fortschrittlicher Asset-Management-Software wie IBM Maximo.
IBM Maximo Application Suite ist eine integrierte Asset-Management-Lösung, die Öl- und Gasunternehmen dabei unterstützt, ihre Leistung zu verbessern, den laufenden Betrieb zu optimieren und digitale Transformationsprozesse zu vereinfachen. Mithilfe einer integrierten, KI-gestützten Cloud-Plattform bietet Maximo CMMS-, EAM- und APM-Funktionen, die erweiterte Analysen liefern und Versorgungsunternehmen dabei helfen, intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Die Zukunft von EAM in der Öl- und Gasindustrie besteht jedoch nicht nur in der Einführung neuer Technologien. Es geht auch um die Transformation von Geschäftsprozessen und Unternehmenskultur.
Mit dem richtigen Ansatz – und IBM Maximo – kann EAM über Jahrzehnte hinweg ein leistungsstarkes Tool sein, um operative Exzellenz und Innovation in der Öl- und Gasindustrie voranzutreiben.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen durch den Einsatz von IBM Maximo zur Verwaltung seiner Assets einen erheblichen Mehrwert erzielen kann.
Erhöhen Sie die Betriebszeit, verbessern Sie die Produktivität, senken Sie die Wartungskosten und gewährleisten Sie einen stabilen Betrieb – mit der einheitlichen Asset-Management-Lösung von IBM.
Erfahren Sie, wie Sund & Bælt die Maximo-Software von IBM zur Überwachung und Verwaltung seiner kritischen Infrastrukturen einsetzt.
Erfahren Sie, wie VPI mit der IBM Maximo-Software auf dem Weg zu „Netto-Null“ (Net Zero) voranschreitet.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.