Mit der Weiterentwicklung der EAM-Technologie (Enterprise Asset Management) entstehen neue Trends, die das Asset Performance Management von Öl- und Gasunternehmen grundlegend verändern könnten. Doch welche Innovationen bergen das größte Potenzial? Lassen Sie uns diskutieren (in keiner bestimmten Reihenfolge).

Trend Nr. 1: Integration von EAM und digitalen Zwillingen

Digitale Zwillinge– virtuelle Nachbildungen physischer Assets, Prozesse und/oder Systeme – gewinnen im Öl- und Gassektor erheblich an Bedeutung. Bei der Integration mit EAM bieten digitale Zwillinge die Möglichkeit, verschiedene Betriebsszenarien zu simulieren und Störungen von Assets vorherzusehen. Der Zugang zu Assets-/Systemsimulationen ermöglicht eine proaktive Wartungsplanung, eine verbesserte Entscheidungsfindung und ein besseres Risikomanagement. Es kann außerdem die Betriebszeit und Lebensdauer deutlich erhöhen.

Trend Nr. 2: Einsatz von Blockchain in EAM-Systemen

Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, Transparenz, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit in das EAM zu bringen. Blockchain bietet eine sichere, dezentrale Aufzeichnung aller Transaktionen im Zusammenhang mit Assets, wodurch die Prüfbarkeit verbessert und das Risiko von Betrug und Fehlern verringert wird. Die Nutzung von Blockchain im EAM steckt zwar noch in den Anfängen, ist aber ein Trend, den man im Auge behalten sollte.

Trend Nr. 3: EAM mit KI und maschinellem Lernen

KI und ML sind leistungsstarke EAM-Systeme, die die Prognosefähigkeit von EAM auf die nächste Stufe heben. Durch die Erfassung und Analyse riesiger Datenmengen von Asset-Sensoren können diese Technologien Equipment-Ausfälle genauer vorhersagen und die allgemeine Asset-Zuverlässigkeit verbessern.

Trend Nr. 4: Kombination der Funktionen von Augmented Reality mit EAM-Funktionen

Durch die Integration von Augmented Reality (AR) in EAM können Öl- und Gasunternehmen die Effizienz und Effektivität ihrer Wartungsprozesse steigern. Die AR-Technologie projiziert digitale Informationen auf die physische Welt und hilft Technikern so, komplexe Abläufe zu visualisieren und Equipment-Probleme zu diagnostizieren. Im Falle einer Störung können die Wartungsteams mithilfe von AR-Brillen Echtzeitdaten der Assets einsehen, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen und sogar Remote-Unterstützung von Experte erhalten.

Trend Nr. 5: Der Aufstieg mobiler EAM-Lösungen

Die mobile Technologie macht EAM zugänglicher denn je. Techniker können nun unabhängig von ihrem Standort von ihren Mobilgeräten aus auf Asset-Informationen, Metriken, Wartungspläne und detaillierte Arbeitsanweisungen zugreifen. Dadurch wird nicht nur die Produktivität gesteigert, sondern auch sichergestellt, dass dem Team stets die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.

Trend Nr. 6: Nachhaltigkeit mit EAM-Lösungen fördern

Nachhaltigkeit ist ein dringendes Anliegen für die Öl- und Gasindustrie, und EAM-Systeme entwickeln sich weiter, um diese Initiativen zu unterstützen. Moderne EAM-Systeme können Unternehmen dabei helfen, ihre Umweltbelastung zu überwachen und zu reduzieren, ihren CO2-Fußabdruck zu verfolgen und die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen. Diese neuen Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Praktiken entgegenzuwirken, die der Umwelt schaden, und dennoch ihre Gewinne zu maximieren.