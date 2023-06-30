CMMS vs. EAM: Zwei Asset-Management-Tools, die hervorragend zusammenarbeiten

Die meisten Unternehmen können ohne physische Assets nicht funktionieren. Maschinen, Equipment, Einrichtungen und Fahrzeuge bieten einen wirtschaftlichen Wert oder einen Vorteil für den Betrieb. In den meisten Fällen sind sie für die Leistung des Unternehmens von grundlegender Bedeutung, unabhängig davon, ob es sich um kleine Laptop-Portfolios oder riesige Transportnetzwerke handelt. Energieunternehmen sind auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen, Fluggesellschaften wollen die Sicherheit der Passagiere gewährleisten, Krankenhäuser müssen eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung bieten, Transportunternehmen benötigen aktuelle Daten über Ersatzteile, um das Serviceniveau aufrechtzuerhalten.
Unternehmen können nicht effektiv arbeiten, wenn sie nicht investieren, um den kosteneffizienten Betrieb ihrer Assets während des gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten. Dazu müssen Technikern, Einrichtungsleitern, Wartungsteams, Zuverlässigkeitsingenieuren und Projektmanagern genaue Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen.
Das Asset-Management bildet da keine Ausnahme. Unternehmen wollen die digitale Transformation in Enterprise-Asset-Management-Lösungen (EAM) im Hinblick auf ein längerfristiges Änderungsmanagement strategisch angehen.
Zwei gängige Lösungen für Asset-Management und Wartung sind computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) und das Enterprise-Asset-Management (EAM):
Abhängig von Variablen wie Asset-Typ, Unternehmensgröße und Umfang des Betriebs bietet jede Lösung unterschiedliche Funktionen und Nutzen, um den Wartungsanforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Sehen wir uns diese im Detail an.
Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Art von Software für Wartungsmanagement, die Wartungsinformationen zentralisiert und Wartungsvorgänge erleichtert und dokumentiert. Ein CMMS automatisiert kritische Asset-Management-Workflows und macht sie zugänglich und überprüfbar.
Das Herzstück des CMMS ist eine zentrale Datenbank, die Informationen über Assets und Wartungsaufgaben organisiert und an Wartungsabteilungen und -teams weitergibt, damit diese ihre Arbeit effektiver erledigen können. Sie umfassen typischerweise Module zur Erfassung von Mitarbeitern und Gerätezertifizierungen (Ressourcen- und Arbeitsmanagement), Datenspeicherung zu einzelnen Anlagen wie Seriennummern und Garantien (Anlagenregister) sowie aufgabenbezogene Aktivitäten wie Arbeitsauftragsnummern und vorbeugende Wartungspläne ( Order Management). Weitere Funktionen wie Lieferanten- und Bestandsmanagement, Berichterstellung, Analysen (z. B. KPI-Dashboards oder MRO-Bestandsoptimierung) und Überprüfungsprotokolle sind ebenfalls in CMMS-Softwarelösungen enthalten.
CMMS entwickelte sich in den 1960er Jahren, als die wachsende Komplexität der Abläufe in großen Unternehmen begann, die Grenzen und Unzulänglichkeiten des manuellen und papierbasierten Managements aufzuzeigen. Die Daten waren isoliert, in einer Vielzahl von Tabellenkalkulationen und Aktenschränken versteckt, und die manuelle Ausführung von Aufgaben war zeitaufwändig.
In den 1980er, 1990er und 2000er Jahren, als die Technologie immer erschwinglicher und vernetzter wurde, wurde die CMMS-Funktionalität um das Order Management erweitert, wo Unternehmen Arbeitsaufträge und Inspektionschecklisten an einem Ort zuweisen, überwachen und erledigen. Weitere Funktionen, wie Projektmanagement und Ersatzteilbeschaffung, wurden mit der Weiterentwicklung der Lösungen ebenfalls hinzugefügt. Viele Branchen sind auf CMMS angewiesen, um die Transparenz von Assets und Arbeitsabläufen zu verbessern, Betriebsabläufe und Wartung zu rationalisieren, mobile Außendienstmitarbeiter zu steuern und die Einhaltung von Vorschriften z. B. bei Audits und Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltberichten zu gewährleisten.
Enterprise-Asset-Management-Software (EAM) bietet einen ganzheitlichen und umfassenden Überblick über die physischen Assets eines Unternehmens und dient der Instandhaltung und Kontrolle von operationalen Assets und Equipment während ihres gesamten Lebenszyklus, unabhängig vom Standort.
In der Regel decken EAM-Lösungen Arbeitsaufträge, Vertrags- und Arbeitsmanagement, die Wartung von Assets, Planung und Terminierung, Zustandsüberwachung, Zuverlässigkeitsanalysen, Optimierung der Asset-Leistung, Lieferkettenmanagement sowie Anwendungen für Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit (EHS) ab. Sie speichern große Datenmengen, die analysiert und nachverfolgt werden können, wobei Organisationen ihre KPI und Metriken an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. EAM-Lösungen können auch mit anderen Enterprise-Management-Systemen und Workflows wie Enterprise-Ressourcen-Planung (ERP) verknüpft werden und bieten so eine zentrale Quelle für Asset-Intelligence.
EAM entstand Anfang der 1990er Jahre aus CMMS und verknüpfte die Planung und Ausführung von Wartung mit Fähigkeiten, Materialien und anderen Informationen vom Asset-Design bis zur Außerbetriebnahme. Diese Ausweitung des Anwendungsbereichs kommt insbesondere Branchen zugute, die stark auf physische Assets angewiesen sind oder über komplexe Asset-Infrastrukturen verfügen, in denen die Effektivität des Asset-Managements und der ROI einen wichtigen Beitrag zum Endergebnis leisten.
In der Öl- und Gasindustrie oder im Bergbau beispielsweise besteht ein starker Bedarf, Informationen zu Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität in Workflows zu integrieren. Im Verteidigungsbereich gibt es strenge Vorschriften für die Verfolgung potenziell gefährlicher Assets, und die Sicherheit militärischer Operationen hängt von der Betriebsbereitschaft mehrerer Assets an verteilten Standorten ab.
Unternehmen nutzen EAM, um zu verhindern, dass Geld für vermeidbare Probleme und unnötige Ausfallzeiten verschwendet wird, und um die Effizienz, Leistung und Lebensdauer von Assets zu verbessern. Durch eine Kombination aus Wartungsstrategie, Automatisierung und Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT) und künstlicher Intelligenz (KI) kann EAM präventive und vorausschauende Wartung einsetzen, um Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie auftreten, die Asset-Nutzung zu maximieren, die betriebliche Anwendung zu konsolidieren und detaillierte Kostenanalysen bereitzustellen. Das Ergebnis ist, dass Asset-Management-Experten bessere Entscheidungen treffen, effizienter arbeiten und die Investitionen in physische Assets maximieren.
CMMS und EAM Software haben einen ähnlichen Zweck: die Leistung und Lebensdauer der Assets zu verlängern und zu verbessern, die betriebliche Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern und die Kosten durch mehr produktive Betriebszeit, weniger Ausfallzeit und längere Lebensdauer der Assets zu senken. Trotz einiger Überschneidungen sind sie nicht gleich und unterscheiden sich wesentlich in Funktionalität, Ansatz und Geschäftskontext und bieten unterschiedliche Managementtools und Ressourcen. Im Allgemeinen verfügen die meisten EAM-Systeme zwar über CMMS-Funktionen, aber nur die fortschrittlicheren CMMS-Lösungen verfügen über einige EAM-Funktionen. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Unterschiede erläutert. Das Ausmaß variiert jedoch je nach Anbieter.
CMMS ist auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb von physischen Assets und Equipment ausgerichtet und verfolgt die Wartungsaktivitäten, die Planung und die Kosten eines Unternehmens, sobald ein Asset installiert wurde. EAM hingegen bietet ein besseres Verständnis der Lebenszykluskosten und des Wertes von Assets, indem es den gesamten Lebenszyklus der Assets von Anfang bis Ende verwaltet. Die Möglichkeit, Assets zu verfolgen, sie zu bewerten und zu überwachen, ihre Qualität und Zuverlässigkeit zu verwalten und zu optimieren und festzustellen, wo Ineffizienzen auftreten, bedeutet, dass ein Unternehmen das Beste aus seinen Assets herausholen und unnötige Unterbrechungen vermeiden kann, die den reibungslosen Ablauf seiner Geschäfte beeinträchtigen könnten.
EAM liefert auch Daten zu den Lifetime-Kosten – wie z. B. für Anschaffung, Wartung, Reparatur und Instandhaltung –, die Unternehmen helfen, die Gesamtbetriebskosten einzelner Assets zu verstehen. Obwohl CMMS-Lösungen immer ausgefeilter werden, enthalten sie in der Regel keine zusätzlichen Funktionen wie die Finanzbuchhaltung auf höchster Ebene oder die Kosten für die Beschaffung oder Stilllegung.
EAM unterscheidet sich von CMMS auch dadurch, dass EAM standortübergreifende Unterstützung über mehrere Standorte und Regionen hinweg bietet. Die meisten CMMS-Lösungen bieten nur Single-Site oder begrenzte Multi-Site-Unterstützung. Dies kann ein erheblicher Vorteil für Branchen wie Energie- oder Massentransport sein, die groß verteilte Asset-Portfolios verwalten.
EAM deckt eine größere Bandbreite an Geschäftsfunktionen ab als CMMS; Funktionen wie Vertragsmanagement, Flottenmanagement, Schaltpläne, Garantieverfolgung, Energieüberwachung und branchenspezifische Apps werden in CMMS-Systemen in der Regel nicht abgedeckt. EAM kann auch mit einer breiteren Palette anderer Unternehmenssoftware zusammenarbeiten, z. B. für Finanzanalyse, Lieferkettenmanagement und Beschaffung, Risiko und Compliance sowie Nachhaltigkeit. CMMS lassen sich in der Regel in andere Systeme integrieren, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, obwohl einige auch Einkaufsfunktionen enthalten.
Allerdings ist die Implementierung von EAM teurer als CMMS, was vor allem an der größeren Komplexität und den zusätzlichen Einrichtungskosten liegt, die durch die Integration mit anderen Geschäftsfunktionen entstehen. SaaS-Modelle ändern dies und bringen die Kosten für CMMS und EAM näher aneinander, was es in Verbindung mit den zusätzlichen Vorteilen von EAM zu einer zunehmend kostengünstigen Option macht.
Obwohl moderne CMMS-Systeme mehr als nur Wartung bieten können und die Grenze zwischen CMMS und EAM verschwimmt, bleiben sie unterschiedliche Lösungen. CMMS kann als eine Teilmenge von EAM und möglicherweise als Weg zu einem groß angelegten und robusteren Asset-Management betrachtet werden. Die beiden werden oft zusammen verwendet, oder CMMS können für Unternehmen mit kleinen Asset-Portfolios und Wartungsteams ausreichend sein. Wenn Unternehmen jedoch Systeme über mehrere Abteilungen hinweg skalieren und konsolidieren wollen, können sich die Einschränkungen des CMMS auf den Gesamtwert auswirken.
Die Wahl der Software hängt letztendlich von vielen Faktoren ab, aber im Allgemeinen gilt: Wenn Sie eine große Anzahl von Anlagen an mehreren Standorten über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verstehen und verwalten und andere Geschäftsfunktionen wie Personalwesen und Finanzen einbeziehen möchten, ist EAM wahrscheinlich die richtige Wahl.
Suchen Sie nicht weiter. Die IBM Maximo® Application Suite kombiniert das weltweit führende Enterprise-Asset-Management-System mit allen Vorteilen eines CMMS.
Holen Sie mit der Maximo Application Suite den größten Nutzen aus Ihren Unternehmensassets heraus. Es handelt sich um eine marktführende einzelne, integrierte Cloud-basierte Plattform, die KI, IoT und Analyse nutzt, um die Leistung zu optimieren, den Lebenszyklus von Assets zu verlängern und betriebliche Ausfallzeit und Kosten zu reduzieren. Es bietet Ihnen konfigurierbare CMMS- und EAM-Anwendungen, mit denen Sie die Assets, Prozesse und Mitarbeiter Ihres Unternehmens verwalten können.
Nutzen Sie KI-gestützte Prognoseprozesse, um die Ausgabe zu steigern, den Bestand zu reduzieren und Ihr Asset-Management zu optimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Betriebsteams durch intelligentes Asset- und Leistungsmanagement stärken können.
Vernetzte und intelligente Assets, die durch KI und IoT-Daten angetrieben werden, können die Leistung optimieren, sich an veränderte Bedingungen anpassen und zur Kontinuität beitragen.
Melbourne Water nutzt eine IBM Maximo-Integration, um in seinen unterschiedlichen Anlagen Energiedaten zu konsolidieren und zu analysieren. Durch die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs wird die Energieeffizienz verbessert und Emissionen werden reduziert.
Optimieren Sie Zeitpläne, Ressourcen und Leistungen von Assets mit der IBM Maximo Application Suite.
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.