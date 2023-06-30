CMMS vs. EAM: Zwei Asset-Management-Tools, die hervorragend zusammenarbeiten

CMMS und EAM Software haben einen ähnlichen Zweck: die Leistung und Lebensdauer der Assets zu verlängern und zu verbessern, die betriebliche Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern und die Kosten durch mehr produktive Betriebszeit, weniger Ausfallzeit und längere Lebensdauer der Assets zu senken. Trotz einiger Überschneidungen sind sie nicht gleich und unterscheiden sich wesentlich in Funktionalität, Ansatz und Geschäftskontext und bieten unterschiedliche Managementtools und Ressourcen. Im Allgemeinen verfügen die meisten EAM-Systeme zwar über CMMS-Funktionen, aber nur die fortschrittlicheren CMMS-Lösungen verfügen über einige EAM-Funktionen. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Unterschiede erläutert. Das Ausmaß variiert jedoch je nach Anbieter.

CMMS ist auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb von physischen Assets und Equipment ausgerichtet und verfolgt die Wartungsaktivitäten, die Planung und die Kosten eines Unternehmens, sobald ein Asset installiert wurde. EAM hingegen bietet ein besseres Verständnis der Lebenszykluskosten und des Wertes von Assets, indem es den gesamten Lebenszyklus der Assets von Anfang bis Ende verwaltet. Die Möglichkeit, Assets zu verfolgen, sie zu bewerten und zu überwachen, ihre Qualität und Zuverlässigkeit zu verwalten und zu optimieren und festzustellen, wo Ineffizienzen auftreten, bedeutet, dass ein Unternehmen das Beste aus seinen Assets herausholen und unnötige Unterbrechungen vermeiden kann, die den reibungslosen Ablauf seiner Geschäfte beeinträchtigen könnten.

EAM liefert auch Daten zu den Lifetime-Kosten – wie z. B. für Anschaffung, Wartung, Reparatur und Instandhaltung –, die Unternehmen helfen, die Gesamtbetriebskosten einzelner Assets zu verstehen. Obwohl CMMS-Lösungen immer ausgefeilter werden, enthalten sie in der Regel keine zusätzlichen Funktionen wie die Finanzbuchhaltung auf höchster Ebene oder die Kosten für die Beschaffung oder Stilllegung.

EAM unterscheidet sich von CMMS auch dadurch, dass EAM standortübergreifende Unterstützung über mehrere Standorte und Regionen hinweg bietet. Die meisten CMMS-Lösungen bieten nur Single-Site oder begrenzte Multi-Site-Unterstützung. Dies kann ein erheblicher Vorteil für Branchen wie Energie- oder Massentransport sein, die groß verteilte Asset-Portfolios verwalten.

EAM deckt eine größere Bandbreite an Geschäftsfunktionen ab als CMMS; Funktionen wie Vertragsmanagement, Flottenmanagement, Schaltpläne, Garantieverfolgung, Energieüberwachung und branchenspezifische Apps werden in CMMS-Systemen in der Regel nicht abgedeckt. EAM kann auch mit einer breiteren Palette anderer Unternehmenssoftware zusammenarbeiten, z. B. für Finanzanalyse, Lieferkettenmanagement und Beschaffung, Risiko und Compliance sowie Nachhaltigkeit. CMMS lassen sich in der Regel in andere Systeme integrieren, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, obwohl einige auch Einkaufsfunktionen enthalten.

Allerdings ist die Implementierung von EAM teurer als CMMS, was vor allem an der größeren Komplexität und den zusätzlichen Einrichtungskosten liegt, die durch die Integration mit anderen Geschäftsfunktionen entstehen. SaaS-Modelle ändern dies und bringen die Kosten für CMMS und EAM näher aneinander, was es in Verbindung mit den zusätzlichen Vorteilen von EAM zu einer zunehmend kostengünstigen Option macht.

Obwohl moderne CMMS-Systeme mehr als nur Wartung bieten können und die Grenze zwischen CMMS und EAM verschwimmt, bleiben sie unterschiedliche Lösungen. CMMS kann als eine Teilmenge von EAM und möglicherweise als Weg zu einem groß angelegten und robusteren Asset-Management betrachtet werden. Die beiden werden oft zusammen verwendet, oder CMMS können für Unternehmen mit kleinen Asset-Portfolios und Wartungsteams ausreichend sein. Wenn Unternehmen jedoch Systeme über mehrere Abteilungen hinweg skalieren und konsolidieren wollen, können sich die Einschränkungen des CMMS auf den Gesamtwert auswirken.

Die Wahl der Software hängt letztendlich von vielen Faktoren ab, aber im Allgemeinen gilt: Wenn Sie eine große Anzahl von Anlagen an mehreren Standorten über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verstehen und verwalten und andere Geschäftsfunktionen wie Personalwesen und Finanzen einbeziehen möchten, ist EAM wahrscheinlich die richtige Wahl.