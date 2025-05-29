Was ist ein Halbleiter?

Substanzen, die Elektrizität leiten, werden als Leiter bezeichnet, während Substanzen, die keinen Strom leiten, als Isolatoren bezeichnet werden. Halbleiter haben einzigartige Eigenschaften, die für beides zutreffen, d. h. sie können unter bestimmten Bedingungen Elektrizität leiten und unter anderen Widerstand leisten. Diese einzigartige Klassifizierung macht Halbleiter ideal für Technologien wie Computerchips, Chips für künstliche Intelligenz (KI) und Geräte für das Internet der Dinge (IoT), die darauf angewiesen sind, eine große Menge an Strom durch eine kleine Fläche zu leiten.

Bei den meisten modernen Technologien funktionieren Halbleiter wie winzige elektrische Schalter, die sich immer wieder aus- und einschalten, um den Stromfluss zu ermöglichen. Die Leitfähigkeit eines Halbleiters – die Leichtigkeit oder Schwierigkeit, mit der ein elektrischer Strom durch ihn fließt – variiert je nach Strom und Spannung.

Halbleiter sind in vielen Branchen gängig, z. B. in PCs, Heimelektronik, im Automobilbereich, in der industriellen Fertigung und vielen mehr. Laut einem aktuellen Bericht der Semiconductor Industry Association (SIA) ist der Halbleiterumsatz von 139 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 auf 526 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen. Dieses Wachstum entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 %.1

Die schnelle Innovation der Halbleiterbranche kann größtenteils auf das Mooresche Gesetz zurückgeführt werden: die Regel, dass die Geschwindigkeit und Funktionen von Computern alle zwei Jahre verdoppelt werden. Im Bereich der Halbleiterbranche gilt das Mooresche Gesetz für die Anzahl der Transistoren, die ein Mikrochip enthalten muss, um den wachsenden Anforderungen von Computergeräten gerecht zu werden. Führende Hersteller suchen ständig nach Möglichkeiten, die Anzahl der Transistoren alle zwei Jahre zu verdoppeln, um Fortschritte in der Halbleitertechnologie zu gewährleisten.