Hersteller integrieren neue Technologien – darunter das Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing und Analysen sowie KI und maschinelles Lernen – in ihre Produktionsanlagen und in ihren gesamten Betrieb.

Intelligente Fabriken sind mit fortschrittlichen Sensoren, eingebetteter Software und Robotertechnik ausgestattet, die Daten sammeln und analysieren und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen. Eine zusätzliche Wertschöpfung ist möglich, wenn Daten aus Produktionsabläufen mit Betriebsdaten aus ERP-, Lieferketten-, Kundenservice- und anderen Unternehmenssystemen kombiniert werden, um zuvor isolierte Informationen miteinander zu korrelieren und somit ein völlig neues Level an Transparenz und des Einblicks zu schaffen. So lassen sich abteilungsübergreifende Vorteile schaffen, die das Unternehmen als Ganzes betrachten, anstatt einzelne Teilaspekte separat zu behandeln.

Diese digitalen Technologien ermöglichen eine verstärkte Automatisierung, vorausschauende Wartung, Selbstoptimierung von Prozessverbesserungen und vor allem eine neue, zuvor nicht erreichbare Effizienz und Reaktionsfähigkeit gegenüber den Kunden.

Eine Studie des IBM Institute for Business Values ergab, dass Smart Manufacturing die Erkennung von Produktionsfehlern um bis zu 50 Prozent und die Erträge um 20 Prozent verbessern kann.

Die Entwicklung intelligenter Fabriken bietet der Fertigungsindustrie eine überaus wertvolle Chance, Teil der vierten industriellen Revolution zu werden. Die Analyse der großen Datenmengen, die von Sensoren auf dem Fabrikgelände gesammelt werden, gewährleistet die Echtzeit-Sichtbarkeit der Fertigungsanlagen und kann Werkzeuge für vorausschauende Wartung bereitstellen, um die Ausfallzeiten der Geräte zu minimieren.

Der Einsatz von Hightech-IoT-Geräten in intelligenten Fabriken kann ihre Produktivität und Qualität deutlich steigern. Indem Geschäftsmodelle, die sich auf eine manuelle Inspektion verlassen, durch KI-gestützte visuelle Insights ersetzt werden, lässt sich die Wahrscheinlichkeit von Herstellungsfehlern reduzieren und Zeit und Geld sparen. Mit minimalen Investitionen können Mitarbeiter im Bereich der Qualitätskontrolle ein Smartphone so einrichten, dass es mit der Cloud verbunden ist, um Fertigungsprozesse von überall aus zu überwachen. Durch die Anwendung von Algorithmen für maschinelles Lernen können Hersteller Fehler sofort erkennen, anstatt dass sie erst in späteren Phasen bemerkt werden, wenn die Reparaturen teurer sind.

Die Konzepte und Technologien der Industrie 4.0 können in allen Arten von Industrieunternehmen angewendet werden. Dazu zählen beispielsweise die Einzel- und Prozessfertigung sowie in die Öl- und Gasindustrie, der Bergbau sowie zahlreiche weitere Industriesegmenten.

