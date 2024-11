Was ist ein Mikroprozessor?

Bei modernen Mikroprozessoren werden Millionen von kleinen Transistoren, Resistoren und Dioden auf einem Halbleitermaterial zusammengefügt, was die Hauptkomponenten einer CPU sind. Diese Komponenten sind so angeordnet, dass sie in verschiedenen Arten von einzigartigen Computerarchitekturen Berechnungen durchführen und Anweisungen ausführen können. Die Funktionen eines durchschnittlichen Mikroprozessors lassen sich in vier Hauptschritte unterteilen.