Was ist ein Mikrocontroller?

Die folgenden Komponenten sind die Hauptbestandteile eines Mikrocontrollers:

Zentrale Recheneinheit (CPU): Die CPU, die umgangssprachlich als „Gehirn“ des Computers bezeichnet wird, ist die Kernkomponente, die für die Ausführung von Anweisungen und die Steuerung von Abläufen verantwortlich ist.



Speicher: Mikrocontroller enthalten sowohl flüchtigen Speicher (RAM), der im Gegensatz zum Programmspeicher temporäre Daten speichert, die bei einem Stromausfall verloren gehen können, als auch nichtflüchtigen Flash-Speicher zum Speichern des Programmierbefehlssatzes (Firmware) des Mikrocontrollers.





Peripheriegeräte: Je nach Verwendungszweck kann ein Mikrocontroller verschiedene Zusatzkomponenten enthalten, wie z. B. Ein-/Ausgabeschnittstellen (E/A) – einschließlich Zeitgeber, Zähler, Analog-Digital- (ADC) und Digital-Analog- (DAC) Signalwandler (ADCs) – und Kommunikationsprotokolle (UART, SPI, I2C). Zu den Hilfsmitteln können auch Komponenten wie LCD-Bildschirme, Ethernet-Anschlüsse oder Schnittstellen für solche Modultypen gehören.

Mikrocontroller sind ideal für batteriebetriebene Unterhaltungselektronik, wie z. B. Smartphones, Smartwatches und andere Wearables, da sie leicht und klein sind und vergleichsweise wenig Strom benötigen.

Die preiswerten Mikrocontroller und Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen, wie sie von Arduino und Adafruit hergestellt werden, sind bei Anhängern der Open-Source-Bewegung sehr beliebt und lassen sich in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) mit gängigen Programmiersprachen wie C, C++ und Python einfach konfigurieren. Obwohl sie selbst für Anfänger leicht zugänglich sind, werden Mikrocontroller auch häufig zur Steuerung von Systemen in einer Vielzahl von professionellen Anwendungen eingesetzt, darunter Prototyping, Robotik, Automobilsysteme, industrielle Automatisierung und Internet der Dinge (IoT)-Anwendungen.