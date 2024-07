Das Unternehmen erkannte den Bedarf an einer Lösung zur Prozesserkennung und prüfte mehrere Optionen. Nach Angaben der Verantwortlichen für Beschaffungsprozesse entschied sich das Unternehmen schließlich für die IBM® Process Mining-Lösung, weil es von der Leistungsstärke der DTO-Technologie überzeugt war, auf der sie aufbaut. „Was das IBM Process Mining-Angebot wirklich von anderen unterschied, war die Flexibilität und Granularität seines Frameworks für dynamische Prozessmodellierung“, erklärt sie. „Da das IBM Framework den digitalen Zwilling eines Unternehmens zum Kern hat, liefert es einen umfassenderen, datengesteuerten Einblick in unsere betrieblichen Workflows. Und das macht es zu einem leistungsfähigen Tool für die Beschleunigung der Automatisierung.“

Hier ist der Grund dafür: Das entscheidende Merkmal von DTO (Digital Twin Organisation) – also der Fähigkeit, Prozesse durch Analysieren von Datenflüssen genau spiegeln zu können – ist nicht nur wertvoll, um Schwachstellen in Prozessen wie individuelle Einkäufe ausfindig zu machen. Es bietet auch einen KI-gestützten „Was-wäre-wenn“-Simulationsmechanismus, mit dem Prozessexperten darstellen können, wie sich bestimmte Verbesserungen, einschließlich Automatisierung, auf Metriken wie Kosten, Produktivität und Prozesszykluszeit auswirken.

Aus diesem Grund stellt die IBM Process Mining-Lösung, so die Prozessverantwortliche, ein unentbehrliches Planungstool für die Automatisierung dar. „Bei der Entscheidung, in die Prozessautomatisierung zu investieren, geht es letztlich um den erwarteten Nutzen für das Unternehmen. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, Investitionen in endlich verfügbare Ressourcen so auszubalancieren, dass der Gewinn maximiert und zugleich das Risiko minimiert wird, was die Quintessenz jeder Kosten-Nutzen-Analyse ist“, erklärt sie. „Hier zeichnet sich IBM Process Mining mit seiner Fähigkeit zum Simulieren dieser Ergebnisse aus.“

IBM Process Mining ist als grundlegende Funktionalität in allen IBM Cloud Paks for Automation enthalten, einschließlich IBM® Cloud Pak for Business Automation.