Was ist eine QPU (Quantum Processing Unit)?

Da sie den Quantenteil von Quantencomputern enthalten, können QPUs zur Lösung herausfordernder Probleme der Menschheit verwendet werden, die das Potenzial haben, den Klimawandel, die pharmazeutische Entwicklung und die künstliche Intelligenz (KI) zu beeinflussen.

Genauso, wie man sich eine Zentraleinheit (Central Processing Unit, CPU) beim klassischen Rechnen als „das Gehirn des Computers“ vorstellen kann, funktioniert die Quantenverarbeitungseinheit wie „das Gehirn“ von Quantencomputing-Systemen. So wie eine CPU mehr als nur ein Chip ist und mehrere andere Komponenten umfasst, enthält eine QPU physische Rechen-Qubits sowie die Steuerelektronik und klassische Rechenhardware, die zum Speichern von Anweisungen im Speicher, zum Verstärken und Verwalten von Ein- und Ausgabesignalen und zum Trennen von Signalen und Rauschen verwendet werden.

Die QPU ist die Kernkomponente jedes Quantencomputers, und der quantum Chip ist die Kernkomponente einer QPU. Bei IBM ist der Quantenchip ein mehrschichtiger Halbleiter, der mit supraleitenden Komponenten geätzt ist. Diese Komponenten sind die physischen Qubits, die zur Durchführung von quantum Berechnungen verwendet werden. Diese Chips sind weiter in mehrere Schichten unterteilt, die Qubits, Auslesungsresonatoren und mehrere Verdrahtungsschichten für Eingaben und Ausgaben umfassen.