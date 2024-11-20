Was ist eine QPU (Quantum Processing Unit)?

Eine Quantenverarbeitungseinheit (Quantum Processing Unit, QPU) ist eine Art von hochmoderner Verarbeitungshardware, die Qubits (Quantenbits) verwendet, um komplexe Probleme durch Anwendung von Quantenmechanik zu lösen.
Da sie den Quantenteil von Quantencomputern enthalten, können QPUs zur Lösung herausfordernder Probleme der Menschheit verwendet werden, die das Potenzial haben, den Klimawandel, die pharmazeutische Entwicklung und die künstliche Intelligenz (KI) zu beeinflussen.
Genauso, wie man sich eine Zentraleinheit (Central Processing Unit, CPU) beim klassischen Rechnen als „das Gehirn des Computers“ vorstellen kann, funktioniert die Quantenverarbeitungseinheit wie „das Gehirn“ von Quantencomputing-Systemen. So wie eine CPU mehr als nur ein Chip ist und mehrere andere Komponenten umfasst, enthält eine QPU physische Rechen-Qubits sowie die Steuerelektronik und klassische Rechenhardware, die zum Speichern von Anweisungen im Speicher, zum Verstärken und Verwalten von Ein- und Ausgabesignalen und zum Trennen von Signalen und Rauschen verwendet werden.
Die QPU ist die Kernkomponente jedes Quantencomputers, und der quantum Chip ist die Kernkomponente einer QPU. Bei IBM ist der Quantenchip ein mehrschichtiger Halbleiter, der mit supraleitenden Komponenten geätzt ist. Diese Komponenten sind die physischen Qubits, die zur Durchführung von quantum Berechnungen verwendet werden. Diese Chips sind weiter in mehrere Schichten unterteilt, die Qubits, Auslesungsresonatoren und mehrere Verdrahtungsschichten für Eingaben und Ausgaben umfassen.
QPUs enthalten einen Quantumchip, der in seiner Größe einem durchschnittlichen Computerchip ähnelt – auch bekannt als Quantumdatenebene – und aus physikalischen Qubits besteht, die in verschiedenen Konfigurationen angeordnet sind, und den Strukturen, die sie an Ort und Stelle halten. Der Chip wird bei kalten Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt in einem Verdünnungskühlschrank aufbewahrt.
QPUs umfassen auch Steuerelektronik und klassische Rechenhardware, die für die Eingabe und Ausgabe erforderlich ist. Einige dieser Komponenten befinden sich in den Verkalkungsschränken, während andere Komponenten bei Zimmertemperatur in einem Gestell neben dem Lösungskühlschrank stehen.
QPUs sind einzigartig unter den Computerprozessoreinheiten. Im Gegensatz zu CPUs profitieren Quantenprozessoren von der Quantenphysik, um Daten zu speichern und zu verarbeiten. Klassische CPUs verwenden binäre Bits, um Daten entweder als 0 oder 1 zu speichern.
Qubits können binäre Informationen in Nullen und Einsen speichern, aber sie können auch eine Überlagerung enthalten, was bedeutet, dass sie eine spezielle Kombination von 0 und 1 speichern. QPUs profitieren auch von mehreren anderen wichtigen Quanten-Prinzipien, die es ihnen ermöglichen, Informationen auf eine Weise zu verarbeiten, die klassische Computer nur schwer replizieren können.
Darstellend einen Generationsfortschritt in der Informatik, QPUs sind darauf ausgelegt, Quantenalgorithmen besser zu verarbeiten als selbst die leistungsstärksten Supercomputer. QPUs sind für groß angelegte Quantenberechnungen optimiert und nicht dazu gedacht, CPUs zu ersetzen. Stattdessen werden QPUs zusammen mit CPUs und Grafikprozessoren (GPUs) in High-Performance-Computing-Systeme (HPC) integriert.
In einem quantum-zentrischen Supercomputer funktioniert jeder Prozessortyp anders und wird für die Verarbeitung verschiedener Arten von Berechnungen mit dem Ökosystem verwendet:
Im 20. Jahrhundert nur als theoretisch betrachtet, haben die jüngsten Fortschritte in der quantum Technologie zu einem sprunghaften Anstieg der QPU-Entwicklung geführt. Heute erweitert IBM die Grenzen der Informatik, um praktikable QPUs zu entwickeln, die in der Lage sind, einen Quantumvorteil zu erzielen – die Fähigkeit, alle klassischen Supercomputing-Methoden zur Lösung eines bestimmten Problems zu übertreffen. Die Entwickler von IBM sind führend und liefern bereits QPUs und Quantenhardware mit Quantendienstprogrammen – also der Fähigkeit, zuverlässige, genaue Ausgaben für Quantenschaltungen zu liefern, die jenseits der Möglichkeiten klassischer Brute-Force-Simulationen liegen.
Quantencomputing ist eine aufstrebende Technologie, die die Kraft der Quantenmechanik nutzt, um Probleme zu lösen, die selbst für die leistungsstärksten Supercomputer zu komplex sind. Aufgaben wie das Faktorisieren großer Primzahlen, für die ein klassischer Computer Hunderttausende von Jahren benötigen würde, können theoretisch mit einem ausreichend leistungsfähigen Quantencomputer in wenigen Minuten erledigt werden.
Quantumcomputer verarbeiten Informationen anders als klassische Computer. Im Gegensatz zu klassischen Computern, die jeden Schritt einer komplizierten Berechnung mit den Regeln der Logik durcharbeiten müssen, können Quantenschaltungen aus Qubits viele Einträge eines Datensatzes gleichzeitig mit Quantenoperationen verarbeiten und bieten eine neue Möglichkeit, bestimmte Probleme anzugehen und die Effizienz potenziell um ein Vielfaches zu verbessern.
Quantenprozessoren führen mathematische Gleichungen nicht auf die gleiche Weise aus wie klassische Computer. Im Gegensatz zu klassischen Computern, die jeden Schritt einer komplizierten Berechnung mit den Regeln der Logik durcharbeiten müssen, verarbeiten Quantenschaltungen aus Qubits viele Einträge von Datensatz gleichzeitig mit Quantenoperationen. Sie bieten damit eine neue Möglichkeit, bestimmte Probleme anzugehen und die Effizienz um ein Vielfaches zu verbessern .
Während herkömmliche Computer Transistoren verwenden, um Daten im Binärcode zu speichern und zu verarbeiten, verwenden QPUs Qubits. IBM QPUs verwenden supraleitende Festkörper-Qubits, um Daten entweder als 0, 1 oder als Überlagerung von 0 und 1 zu kodieren. Mit zunehmender Anzahl der Qubits kann auch jede mögliche Kombination aller Qubits-Werte in einer Überlagerung gehalten werden. Innerhalb dieser Positionen können sich bestimmte Qubits verschränken. In diesem Fall werden ihre Werte von anderen abhängig und es kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass sie sich unabhängig verhalten. Die Messung eines verschränkten Qubits liefert sofort Informationen über den Zustand des anderen. Entanglement ist ein wertvolles Werkzeug für die Ausführung von quanten Algorithmen.
Am Ende einer quanten Berechnung werden die Daten von der QPU und unterstützender Hardware in Binärdaten umgewandelt, und entweder eine 0 oder eine 1 wird für jedes Qubit mit einer Wahrscheinlichkeit gemessen, die seinem Beitrag zur Überlagerung entspricht.
Quantumtechnologien können tatsächliche Teilchen, die als molekulare Qubits bekannt sind, oder Hardware verwenden, die das Verhalten von Teilchen nachahmen (z. B. supraleitende Qubits), um Berechnungen auf eine Weise durchzuführen, die binäre Bits nicht können, was durch vier Schlüsselprinzipien ermöglicht wird, die nur in Quantumsystemen zu finden sind.
Im Allgemeinen werden Qubits durch das Manipulieren und Messen von Quantenpartikeln (die kleinsten bekannten Bausteine des physikalischen Universums, wie Photonen, Elektronen, gefangene Ionen und Atome) oder durch technische Systeme, die diese Partikel imitieren, erzeugt.
Bestimmte Arten von Qubits eignen sich besser für bestimmte Aufgaben, obwohl alle bekannten Qubits immer noch hochempfindlich sind. QPUs, die in funktionalen Quantencomputern verwendet werden, erfordern erhebliche Unterstützung von Hardware und Software, um eine ordnungsgemäße Kalibrierung aufrechtzuerhalten und externes Rauschen zu bewältigen. Softwarelösungen wie der Qiskit-Software-Stack von IBM enthalten Tools, die zur Orchestrierung über Quanten- und klassische Hardware hinweg eingesetzt werden und die notwendige Quantenfehlerbehandlung durchführen, um ungenaue Auslesungen durch Automatisierung zu vermeiden.
Während der Chip im Inneren einer QPU etwa die gleiche Größe hat wie die Chips in einer typischen CPU oder GPU, können Quantencomputingsysteme so groß sein wie eine viertürige Limousine. Diese zusätzliche Menge stammt hauptsächlich von kryogenen Systemen und Kühlschränken, die Qubits auf Temperaturen abkühlungen müssen, die kälter sind als im Weltraum, um die Kohärenz aufrechtzuerhalten. Es enthält auch andere klassische Komponenten, die zum Senden und Anwenden von Anweisungen und zur Rückgabe von Ausgaben verwendet werden, die bei Raumtemperatur gespeichert werden können.
Quantumcomputer mit QPUs eignen sich hervorragend zur Lösung bestimmter komplexer Probleme und haben das Potenzial, die Verarbeitung großer Datensätze zu beschleunigen. Von der Entwicklung neuer Medikamente und der Durchführung von maschinellem Lernen (ML) auf eine neue Art und Weise über die Optimierung der Lieferkette bis hin zur Durchführung von Zeitreihenmodellen auf komplexen Klimadaten könnte Quantencomputing der Schlüssel zu Durchbrüchen in vielen kritischen Branchen sein.
QPUs werden auch im quantumzentrierten Supercomputing eingesetzt, um die kompliziertesten und herausforderndsten Probleme zu lösen, mit denen die Menschheit heute in den folgenden Bereichen konfrontiert ist:
