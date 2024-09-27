Was ist eine neuronale Prozessoreinheit (NPU)?

In der Welt der klassischen Informatik wird die Zentraleinheit (CPU) als das „Gehirn“ des Computers betrachtet. Die CPU verarbeitet die meisten herkömmlichen Rechenaufgaben und ist für eine breite Palette potenzieller Anwendungen verantwortlich. Obwohl es viele verschiedene Typen gibt, führen im Allgemeinen alle CPU die Abläufe in linearer Reihenfolge aus und reagieren auf Anfragen in der Reihenfolge, in der sie eingehen.

Von den 1950er bis in die 1990er Jahre trugen CPU die Hauptlast praktisch der gesamten Computerverarbeitung, indem sie Anweisungen ausführten, um Programme auszuführen, Systeme zu steuern und die Eingabe/Ausgabe (E/A) zu verwalten.

Anspruchsvolle Anwendungen brachten regelmäßig Generationen von CPU-Designs an ihre Hardwaregrenzen, was oft zu einer erheblichen Verlangsamung oder sogar zu Systemausfällen führte. Doch mit dem Aufkommen von Computerspielen und computergestütztem Design (CAD) in den 1980er Jahren benötigte die Branche eine schnellere und effizientere Lösung für das Rendern von Computergrafiken.

Die Grafikprozessoreinheit (GPU) wurde ursprünglich entwickelt, um rechenintensive Bildverarbeitungsaufgaben von der Haupt-CPU auszulagern. Während GPU tendenziell weniger Kerne für lineare Operationen nutzen, verfügen GPU über Hunderte bis Tausende von Kernen mit der Fähigkeit zur Parallelverarbeitung. Bei diesem Verfahren werden große Aufgaben in kleinere Probleme zerlegt, die von mehreren Prozessoren und/oder Kernen gleichzeitig gelöst werden können.

Ursprünglich für die Video- und Bildverarbeitung entwickelt, haben die Parallelverarbeitungsfunktionen von GPU die Hardware in einzigartiger Weise für andere anspruchsvolle Rechenanwendungen geeignet gemacht, wie z. B. Blockchain-bezogene Aufgaben und KI. GPU sind zwar nicht der einzige Prozessortyp, der parallele Verarbeitung oder Parallelrechnen ausführen kann, aber sie eignen sich gut für Parallelität. Allerdings haben auch GPUs ihre Grenzen und haben typischerweise einen extrem hohen Energieverbrauch, um anspruchsvollere Operationen auszuführen. Bei GPU geht eine höhere Leistung mit höheren Energiekosten einher.

NPU und andere KI-Beschleuniger bieten effizientere Alternativen. NPU, die speziell für KI-Operationen entwickelt wurden, integrieren und verbessern die fortschrittliche Parallelität von GPU und bieten hohe Leistung bei geringerem Stromverbrauch (und den zusätzlichen Vorteil eines geringeren physischen Platzbedarfs).