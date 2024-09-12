Was ist quantenzentriertes Supercomputing?

1994 entdeckte der MIT-Mathematiker Peter Shor mithilfe eines hypothetischen Quantencomputers einen Algorithmus, der große Zahlen exponentiell schneller in Primfaktoren unterteilen kann als die besten klassischen Algorithmen. Zwei Jahre später entdeckte Lov Grover einen Quantenalgorithmus, der eine Datenbank schneller durchsuchen kann als ein klassischer Suchalgorithmus. Diese Entdeckungen haben das Interesse an Quantencomputing erheblich beschleunigt.

Shor und Grover haben zumindest theoretisch bewiesen, dass ein nützlicher Quantencomputer bestimmte komplexe Workloads schneller verarbeiten kann als klassische Methoden – Hunderttausende von Jahren schneller. Selbst die fortschrittlichsten Supercomputer der Welt, wie sie in hochkarätigen Datenzentren und Universitäten eingesetzt werden, sind einfach nicht in der Lage, große Quantum-Workflows schnell genug zu verarbeiten.

Quantenprozessoren wie IBM Quantum Heron sind nicht mehr nur Theorie, sondern haben die Machbarkeit des Quantencomputings bewiesen. Heutige Quantencomputer sind jedoch durch Hindernisse wie die Anzahl der Qubits, mit denen sie verarbeiten können, und Fehler, die in der Quantenhardware inhärent sind, begrenzt.

Quantumzentriertes Supercomputing kombiniert die Stärken von Quantum- und klassischem Computing, indem es die einzigartigen Eigenschaften von Qubits nutzt, um Berechnungen durchzuführen, die für klassische Systeme sonst nicht durchführbar sind. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Grenzen des klassischen Hochleistungsrechnens zu überwinden, indem Quantencomputer in bestehende Workflows eingebunden und so die Funktionen und Leistung von beiden Systemtypen verbessert werden.

Im Folgenden sind einige der Hauptunterschiede zwischen HPC und quantenzentriertem Supercomputing aufgeführt:

Traditioneller HPC:

Auf klassischer Computerarchitektur aufgebaut

Beschränkt durch Binärverarbeitung und lineare Skalierbarkeit

Quantum-zentriertes Supercomputing:

Umfasst Quantencomputer zur Nutzung von Quanten- und klassischen Ressourcen in parallelisierten Workloads

Optimiert, um die Arbeit zwischen den Clustern der Quantencomputer und HPC im selben Rechenzentrum oder in der Cloud zu orchestrieren

Bietet potenziell exponentielle Beschleunigungen und eine größere Rechenleistung, als sie entweder Quantum- oder klassisches Computing für bestimmte Probleme bieten kann

Da das experimentelle Quantencomputing weiterhin rasant voranschreitet, gehen wir davon aus, dass quantenzentriertes Supercomputing eine entscheidende Brücke zur Erzielung eines Quantumvorteils sein wird – dem Meilenstein, anhand dessen Forscher messen, ob eine Quantenmaschine klassische Hardware zur Simulation eines Quantensystems oder andere klassische Methoden übertreffen kann Lösung eines praktischen Problems. Es wird jedoch nicht erwartet, dass Quantencomputing die klassische Datenverarbeitung vollständig ersetzen wird. Stattdessen kombinieren quantenzentrierte Supercomputer Quantencomputer und klassische Computer, wobei jeder Systemtyp zusammenarbeitet, um Berechnungen durchzuführen, die über das hinausgehen, was auf beiden Systemen allein möglich ist.

Weltweit haben bereits mehrere Supercomputer-Einrichtungen damit begonnen, Quantencomputing-Hardware zu integrieren, darunter der deutsche Jupiter, Fugaku (Japan) und das polnische PSNC. Im Rahmen der IBM Quantum Roadmap hofft IBM, bis 2033 quantenzentrierte Supercomputer mit Tausenden logischen Qubits zu bauen.