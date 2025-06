Lösungen zur Erkennung von Insider-Bedrohungen

Insider Threats sind Personen mit rechtmäßigem Zugang zu Ihrem Netzwerk, die ihren Zugang in einer Weise nutzen, die dem Unternehmen Schaden zufügt. Potenzielle Insider Threats können schwer zu erkennen sein – die meisten Fälle bleiben monate- oder jahrelang unbemerkt.

Laut dem Cost of a Data Breach Report 2024 von IBM waren Datenschutzverletzungen, die von böswilligen Insidern initiiert wurden, am kostspieligsten und lagen mit durchschnittlich 4,99 Millionen USD über den Kosten von 4,88 Millionen USD für die durchschnittliche Datenschutzverletzung. Aus diesem Grund sind Insider-Risikomanagement und die Prävention von Insider Threats so wichtige Komponenten jedes Cybersicherheitsprogramms.

Unabhängig davon, ob es sich bei einem Insider um einen böswilligen aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter oder einen Auftragnehmer mit kompromittierten Anmeldedaten handelt, müssen Sicherheitsteams verdächtige Aktivitäten und Datenlecks schnell und präzise erkennen, Datenschutzverletzungen untersuchen und auf potenziell schädliche Angriffe reagieren.