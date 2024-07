Die Herausforderung:

Die vorherige Lösung konnte Malware und Ransomware mehrfach nicht erkennen.





Malwaresignaturen wurden aufgrund einer eingeschränkten Bandbreite und Konnektivität in der vorherigen Lösung fast nie aktualisiert.





Eine kontinuierliche Überwachung war nicht möglich, da oft keine Internetverbindung verfügbar war.





Es ist kein Cybersicherheitspersonal an Bord und die Besatzung wurde nicht entsprechend geschult.





Es wurden oft nichtautorisierte Geräte an Schiffscomputer angeschlossen.

Schiffe stellen eine einzigartige Umgebung dar, da sie monatelang auf See sein können. Die Internetverbindung ist dann nur sporadisch verfügbar und oft ist die Bandbreite begrenzt und teuer. Die Besatzungen haben meistens keine Cybersicherheitskenntnisse und bringen möglicherweise unsichere Geräte an Bord, die Malware und Ransomware enthalten. Aufgrund etablierter interner Prozesse ist es nicht möglich, externe Geräte zu blockieren, ohne Probleme an anderer Stelle zu verursachen. Externe Geräte sind für den normalen Betrieb unerlässlich und können aus einer Vielzahl von Gründen jederzeit ausgetauscht werden. Im Falle einer Malware- oder Ransomware-Infizierung ist eine möglichst kurze Reaktionszeit von entscheidender Bedeutung. Ein Echtzeitzugriff ist jedoch selten möglich, da die Schiffe oft unter ungünstigen Bedingungen oder in abgelegenen Gebieten unterwegs sind.