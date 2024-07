CSPM-Tools überwachen fehlerhafte Konfiguration, indem sie Konfigurationen ständig anhand von Branchen- und Organisations-Benchmarks – z. B. von der International Organization for Standardization (ISO), dem National Institute for Standards and Technology (NIST) und dem Center for Internet Security (CIS) – sowie anhand der unternehmenseigenen Benchmarks und Sicherheitsrichtlinien überprüfen. CSPM-Lösungen bieten in der Regel eine geführte Beseitigung der Cloud-Konfiguration sowie Automatisierungsfunktionen zur Behebung einiger Fehlkonfigurationen ohne manuelles Eingreifen.

CSPM überwacht und behebt auch andere Schwachstellen, z. B. Lücken in den Datenzugriffsberechtigungen, die Hacker ausnutzen können, um auf vertrauliche Daten zuzugreifen. Die meisten CSPM-Lösungen lassen sich zudem in DevOps/DevSecOps-Tools integrieren, um die Sanierung zu beschleunigen und fehlerhafte Konfiguration bei zukünftigen Bereitstellungen zu verhindern.