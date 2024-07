Was ist Auto-Scaling?

Wenn sich Unternehmen auf die manuelle Bereitstellung von Ressourcen verlassen, nehmen sie oft vorsichtshalber eine Überdimensionierung vor, um sicherzustellen, dass die Ressourcen auch in Zeiten hoher Nachfrage verfügbar sind. Durch den Einsatz einer Plattform, die Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen automatisch skalieren kann, um der Nachfrage in Echtzeit gerecht zu werden, können Unternehmen eine Überbereitstellung vermeiden und nur das nutzen, was sie benötigen, was zu niedrigeren Cloud-Rechnungen und einem höheren ROI führt.