Was ist ein Container-Image?

Kubernetes ist eine Open Source-Plattform für die Containerorchestrierung. Kubernetes wird verwendet, um zahlreiche Softwareprozesse wie Verwaltung, Bereitstellung und Skalierung zu automatisieren. In einem Kubernetes Service sind ein oder mehrere Computer (entweder virtuelle Maschinen oder Bare Metal Server) in einem Cluster miteinander verbunden, in dem Container-Workloads unterschiedlicher Größe und Art ausgeführt werden können. Der Kubernetes-API-Server (Application Programming Interface) konfigurieren Daten für API-Objekte wie Pods, Services, Replikations-Controller und so weiter. APIs ermöglichen es verschiedenen Softwareanwendungen, miteinander zu kommunizieren und Daten in voller Kooperation miteinander zu teilen.

Docker und Kubernetes bieten zwar ähnliche Services an, unterscheiden sich jedoch in ihrem jeweiligen Sinn für Skalierbarkeit. Docker ist eine Container-Laufzeitumgebung, aber Kubernetes ist eine vollständige Plattform, die Container aus mehreren Containern aufnimmt. Docker ist nur eine der Container-Laufzeiten, die Kubernetes unterstützt.