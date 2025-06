Was ist eine Container Registry?

Kubernetes ist eine Open Source-Plattform für die Containerorchestrierung. Kubernetes wurde ebenfalls 2013 ins Leben gerufen und nach dem griechischen Begriff für „Pilot“ benannt. Kubernetes wird verwendet, um verschiedene Softwareprozesse wie Verwaltung, Bereitstellung und Skalierung zu automatisieren.

In einem Kubernetes Service sind ein oder mehrere Computer (die entweder virtuelle Maschinen oder Bare Metal Servers sein können) in einem Cluster miteinander verbunden, in dem Container-Workloads unterschiedlicher Größe und Art ausgeführt werden können. Kubernetes wird häufig mit Helm-Diagrammen bereitgestellt. Dabei handelt es sich um Dateisammlungen, mit denen die verschiedenen Ressourcen eines Kubernetes-Clusters beschrieben und diese kombinierten Ressourcen dann als App verpackt werden.

Kubernetes ermöglicht die Verwendung von containerisierten ML-Anwendungen und eine einfache Skalierung und unterstützt ML-Frameworks und -Tools. Kubernetes kann auch als Plattform für KI-Trainings-Workloads verwendet werden.

Docker und Kubernetes ähneln sich in vielerlei Hinsicht. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Umfang, da Docker im Kern eine Laufzeit für Container ist, während Kubernetes eine vollständige Plattform ist, die die Ausführung und Verwaltung von Containern über mehrere Container-Laufzeiten ermöglicht. Um den Unterschied zwischen den beiden zu verdeutlichen, sollten Sie bedenken, dass Kubernetes so groß ist, dass Docker nur eine der zahlreichen Container-Laufzeiten ist, die Kubernetes unterstützt.