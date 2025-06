Was ist Istio?

Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Dienst mehrere Abhängigkeiten hat. Der Dienst pay_claim einer Versicherungsgesellschaft ruft den Dienst deductible_amt auf, der wiederum den Dienst is_member_covered aufruft, und so weiter. Eine komplexe Abhängigkeitskette kann 10 oder 12 Serviceaufrufe enthalten. Wenn einer dieser 12 Server ausfällt, kommt es zu einer Kaskade von Fehlern, die zu einer Art 500-Fehler, 400-Fehler oder möglicherweise gar keiner Antwort führen.

Um diese Aufrufe zu debuggen, können Sie so etwas wie einen Stack verwenden. Am Frontend können die Entwickler auf der Client-Seite sehen, welche Elemente in welcher Reihenfolge von den Webservern abgerufen werden, und diese überprüfen. Frontend-Programmierer können ein Wasserfalldiagramm erhalten, das beim Debuggen hilft.

Was das Beispiel nicht zeigt, ist, was innerhalb des Rechenzentrums passiert – wie callback=parselLotamaAudiences vier andere Webdienste aufruft und welche langsamer reagieren. Später werden wir sehen, wie Istio Tools zum Verfolgen von Funktionsaufrufen in einem Diagramm wie diesem bereitstellt.