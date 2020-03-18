Die Cloud bietet dem Unternehmen zahlreiche Vorteile, darunter Flexibilität, Agilität, Portabilität und Kostenkontrolle. Mit diesen Vorteilen geht jedoch auch die Komplexität der Verwaltung der Cloud und der Bereitstellung der Apps einher. Kubernetes ist eine Container-Orchestrierungsplattform, die dazu beitragen kann, diese Komplexität zu verringern.

Cluster bilden die architektonische Grundlage für Kubernetes. Man kann sich Cluster als Bausteine vorstellen, die eine schnelle und kontrollierte Bereitstellung von Cloud-Anwendungen ermöglichen. Ein Kubernetes-Cluster ist eine Gruppe verbundener Maschinen, die als eine Einheit zusammenarbeiten. Sie bestehen aus Arbeitsknoten, die einen Rechenhost darstellen, auf dem man containerisierte Apps bereitstellen, ausführen und verwalten kann. Arbeitsknoten werden von Masterknoten verwaltet, die Container auf die Arbeitsknoten einplanen, indem sie auswählen, wo sie bereitgestellt werden, basierend auf verfügbarer Kapazität und benutzerdefinierter Konfiguration.

Skripte spezifizieren die Containerkonfiguration und die benötigten Ressourcen für die Ausführung der App, wie zum Beispiel persistente Speicher, Dienste und so weiter. In Kubernetes sind Pods die kleinsten einsatzfähigen Einheiten in einem Cluster. Sie gruppieren Container, die als eine Einheit behandelt werden müssen. Kubernetes erstellt Pods, um Anwendungen zu hosten. Pods enthalten einen oder mehrere App-Container und teilen Ressourcen, wie Speicher- oder Netzwerkinformationen .